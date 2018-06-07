ضبط مصنع لإعادة تصنيع وتعبئة المياه الغازية المغشوشة فى المعادى

إبراهيم أحمد – أحمد حربى

تمكنت مباحث قسم شرطة المعادى، من ضبط مصنع لإعادة تصنيع وتعبئة المياه الغازية المغشوشة، وألقت القبض على مدرس وأخصائى يديرانه.

وردت معلومات لضباط مباحث قسم شرطة المعادى مفادها أن كلا من حسن ا م ع 49 سنة مدرس ، ومحمود ص م ط 37 سنة أخصائى اجتماعي، يديران مصنع لإعادة تصنيع وتعبئة زجاجات المياه الغازية " بدون ترخيص "ويتخذان من شقة " مستأجرة " بالطابق الارضى بعقار مكانا لمزاولة نشاطهما الغير مشروع.

باستهداف المصنع تم ضبطهما، وعثر بداخل المصنع على 695 غطاء زجاجات مياه غازية، 84 عبوة بلاستيك فارغة لمياه غازية ماركة سينا كولا، 28 صندوق مياه غازية مارة كوكاكولا فارغة، 180 صندوق كوكاكولا مياه غازية ممتلئة، و11 باكيت مياة غازية ماركة سينا كولا يحتوى علي باكيت على عدد 6 زجاجات بلاستيكية 2 لتر ممتلئة ، و مكبس حديدى يستخدم فى اعادة كبس الغطاء على الزجاجات بعد ملئها وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية بيانات تدل على مصدرها .

بمواجهتهما اعترفا بقيامهما بإعادة تصنيع وتعبئة زجاجات المياه الغازية وطرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة ، فتحرر المحضر اللازم ، وتولت النيابة العامة التحقيق.