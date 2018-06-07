ضبط"شاومينج" ينصب على الطلاب بزعم تسريب الامتحانات مقابل رصيد بالشرقية

دينا الحسيني

نجحت أجهزة الأمن فى تحديد وضبط القائم على إدارة إحدى الصفحات بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك مدعياً حصوله على امتحانات الثانوية العامة لتحقيق أرباح مالية.

كانت الأجهزة الأمنية قد قامت برصد المتهم ويدعى أحمد . م . ح – مواليد 1999 – طالب – ومقيم بدائرة مركز شرطة بلبيس بمحافظة الشرقية.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المذكور وضبطه وبحوزته هاتف محمول بفحصه تبين وجود دلائل تشير إلى إدارته صفحة (شاومينج) وبمواجهته اعترف بإدارته للصفحة المشار إليها بغرض تحقيق مكاسب مالية من خلال تحويل عدد من متابعى الصفحة المشار إليها رصيد على رقم الهاتف المحمول الخاص به ونفى قيامه بتسريب أية امتحانات أو إمكانية حصوله على تلك الامتحانات. تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.‏