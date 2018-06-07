video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 07 يونيو 2018 03:34 م
خالد صلاح
}
الرئيسية حوادث

ضبط"شاومينج" ينصب على الطلاب بزعم تسريب الامتحانات مقابل رصيد بالشرقية

الخميس، 07 يونيو 2018 02:01 م
ضبط"شاومينج" ينصب على الطلاب بزعم تسريب الامتحانات مقابل رصيد بالشرقية امتحانات الثانوية العامة-أرشيفية
دينا الحسيني
إضافة تعليق
نجحت أجهزة الأمن فى تحديد وضبط القائم على إدارة إحدى الصفحات بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك مدعياً حصوله على امتحانات الثانوية العامة لتحقيق أرباح مالية.
 
 
كانت الأجهزة الأمنية قد قامت برصد المتهم ويدعى أحمد . م . ح – مواليد 1999 – طالب – ومقيم بدائرة مركز شرطة بلبيس بمحافظة الشرقية.
 
 
 
عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المذكور وضبطه وبحوزته هاتف محمول بفحصه تبين وجود دلائل تشير إلى إدارته صفحة (شاومينج) وبمواجهته اعترف بإدارته للصفحة المشار إليها بغرض تحقيق مكاسب مالية من خلال تحويل عدد من متابعى الصفحة المشار إليها رصيد على رقم الهاتف المحمول الخاص به ونفى قيامه بتسريب أية امتحانات أو إمكانية حصوله على تلك الامتحانات. تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.‏
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الداخلية توزع كراتين مواد غذائية بالمجان على البسطاء فى المحافظات

اخبار الحوادث

اخبار المحاكم

شاومينج

أخبار

حوادث مصر اليوم




لا تفوتك
مصر للطيران:بدء إقلاع رحلات الشارتر لنقل مشجعى المنتخب لروسيا الأحد المقبل

مصر للطيران:بدء إقلاع رحلات الشارتر لنقل مشجعى المنتخب لروسيا الأحد المقبل

مسئول كينى: رصد حطام الطائرة المفقودة فى منطقة جبلية

مسئول كينى: رصد حطام الطائرة المفقودة فى منطقة جبلية

الغشاشون فى قبضة التعليم بثالث أيام امتحانات الثانوية.. الوزارة تتابع ورقة الأسئلة المتداولة على الإنترنت.. وطلاب بالسيدة زينب يدونون إجابات على أرجلهم لاستخدامها بالغش..والأمن يصرف أولياء الأمور عن محيط اللجان

الغشاشون فى قبضة التعليم بثالث أيام امتحانات الثانوية.. الوزارة تتابع ورقة الأسئلة المتداولة على الإنترنت.. وطلاب بالسيدة زينب يدونون إجابات على أرجلهم لاستخدامها بالغش..والأمن يصرف أولياء الأمور عن محيط اللجان

جواز السفر يمنع سعد سمير من العودة مع بعثة المنتخب من بلجيكا

جواز السفر يمنع سعد سمير من العودة مع بعثة المنتخب من بلجيكا

علشان تبقى ركبه حديد.. 9 أطعمة تجلب القوة لقدم طفلك

علشان تبقى ركبه حديد.. 9 أطعمة تجلب القوة لقدم طفلك

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة