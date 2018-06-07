ضبط سيارة نقل محملة بـ40 طن زيت خام مسروقة من أحد خطوط البترول برأس غارب

تمكن ضباط مباحث قسم شرطة رأس غارب من ضبط سيارة نقل بها 40 طن زيت خام مسروقة من إحدى خطوط البترول بمدينة رأس غارب شمال البحر الأحمر، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة .

ورد بلاغ للواء حسام كمال مدير أمن البحر الأحمر، من اللواء عصام العزب مدير مباحث المديرية، يفيد بتمكن وحدة مباحث رأس غارب بقيادة الرائد محمود إمام رئيس المباحث من ضبط السيارة رقم "ر.ج . س 9374" والمقطورة رقم ر. د. ر8814 "نقل مقطورة" قيادة المدعو "سعد.ع" سائق ومقيم بطماى – مركز السبنلاوين – الدقهلية محمل عليها كمية من الزيت الخام تزن حوالى 40 طنا.

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط أقر بسرقة الزيت الخام من أحد خطوط شركة أنابيب البترول بالكيلو 25 طريق الزعفرانة رأس غارب، باستدعاء مسئول الشركة أقر بأن المضبوطات ملك الشركة وأنه تمت سرقتها من أحد خطوط الشركة بالكيلو 25 طريق الزعفرانة - رأس غارب وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1060 إدارى قسم رأس غارب لسنة 2018 وأخطرت النيابة العامة .