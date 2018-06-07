صور.. "Degrees 180" تنظم حفلا للأيتام بمناسبة عيد الفطر

تنظم مجموعة من الشباب الأصدقاء المعروفين باسم Degrees 180 حفلة للأيتام تحت اسم "Youngsters" يوم السبت القادم الموافق 9 يونيو، للاحتفال بعيد الفطر المبارك، وسيتم استضافة 400 طفل وطفلة أيتام تتراوح أعمارهم بين 5 و 12 عاما وسيتم إقامة الحفل فى "The Field " بالمعادى.

يبدأ الحفل الساعة الرابعة عصرا حتى التاسعة مساءً و سيتضمن الحفل العديد من العروض الترفيهية والمسابقات، وسيتم توزيع هدايا وملابس العيد للأطفال، هذا بالاضافة إلى إقامة حفل افطار للاطفال مع العديد من المشاهير ونجوم الكرة لمشاركتهم فرحة العيد.

الجدير بالذكر أن مجموعة 180 Degrees هي مجموعة شبابية تسعي لتطوير وتمكين المجتمع بمختلف فئاته من خلال تجميع قدرات الشباب و توظيفها لتحسين جودة الحياة و محاربة الفقر وتحسين التعليم و توفير فرص حياة أفضل للمواطنين.

وقامت 180Degrees بتنظيم العديد من الفعاليات الخيرية منها حفل عيد الأم في مارس الماضي تحت اسم "Elderly young " لـ100 من المسنين وتم السحب على 10 رحلات عمرة.

وحضر الحفل الفنانة رانيا فريد شوقي والفنان خالد منصور والمذيعة شيرين حمدي والمذيعة سالي سامبسون، وأن إقامة حفل الايتام "Youngsters" سيتم بدعم كامل من الرعاة و الداعمين.