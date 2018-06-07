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صور.. كوبر يغادر المطار ويقود سيارته بنفسه وطفل حجازى يخترق الصفوف لاحتضانه

الخميس، 07 يونيو 2018 09:08 م
صور.. كوبر يغادر المطار ويقود سيارته بنفسه وطفل حجازى يخترق الصفوف لاحتضانه هيكتور كوبر المدير الفني للمنتخب
كتب أحمد مصطفى
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رصدت كاميرا "اليوم السابع" اليوم أثناء عودة المنتخب الوطنى من جولته الأوربية الودية الأخيرة، صورتين لهما معان كثيرة، الأولى كانت للطفل ابن أحمد حجازى لاعب المنتخب والذى اخترق الموجودين وأمن صالة الوصول بصالة رقم 4 والمخصصة للرحلات الخاصة وهو يعانق والده بشدة، ليحتضنه حجازى ويبعده عن عدسات الجماهير المنتظرة ووسائل الإعلام.

والصورة الثانية للمدير الفنى للمنتخب هكتور كوبر وهو يسوق سيارته بنفسه مغادرا المطار، وحرص على اصطحاب غالبية الجهاز الفنى للمنتخب بسيارته وسط ترحيب واستغراب الحضور.

كانت بعثة المنتخب الوطنى لكرة القدم قد وصلت اليوم إلى مطار القاهرة قادمة من العاصمة البلجيكية بروكسل، بعد خوض مباراة بلجيكا آخر مباريات الفريق الودية استعداداً للمشاركة فى نهائيات كأس العالم.

 

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ومن المقرر أن يمكث المنتخب الوطنى فى القاهرة يومين قبل أن ينطلق صباح الأحد المقبل إلى مدينة جروزنى مقر الفريق فى روسيا خلال نهائيات كأس العالم، فيما يؤدى تدريباً وحيداً بالقاهرة مساء السبت المقبل على الملعب الرئيسى باستاد القاهرة. وتقرر أن يكون تدريبا مفتوحا وبحضور جماهيرى لوداع ومؤازرة الفريق الوطنى قبل مشاركته التاريخية فى المونديال.


 

 


 

 


 

 


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