صور .ضبط طالب يغش بسماعة متصلة بفيزا فى امتحان اللغة الفرنسية بالمنصورة

الدقهلية شريف الديب

تمكن مراقبى لجنة مدرسة طه حسين بالمنصورة، من ضبط طالب يقوم بالغش عن طريق كارت فيزا به خط تليفون أثناء أداء امتحان اللغة الفرنسية.

و توصل المراقبين عن وسيلة الغش بعد فحص الطالب "احمد ا م"، بالقسم الأدبى، أثناء أداء امتحان اللغة الفرنسية، وتبين أنه وضع الفيزا داخل محفظة بجيبه، ووجود سماعة صغيرة داخل الأذن، وتم استخراجها.

الجدير بالذكر أن امتحانات الثانوية العامة انطلقت الأحد 3 يونيو الجارى فى التاسعة صباحا وتنتهى 1 يوليو القادم؛ ويؤدى الطلاب امتحاناتهم فى 1777 لجنة سير على مستوى الجمهورية، حيث يختبر قرابة 656 ألف طالبا وطالبة من مختلف المحافظات، حيث يستمر الطلاب فى الامتحانات لمدة 10 أيام يتخللها إجازة عيد الفطر وفروق المواد فى جدول الامتحانات وبعض الإجازات الأخرى.

ويؤدى الامتحانات فى الشعبة الأدبية 266 ألفًا و898 طالبًا وطالبة على مستوى الجمهورية، إضافة إلى 114 ألفًا و716 طالبا وطالبة فى شعبة العلمى رياضة و264697 طالبا وطالبة فى شعبة العلمى علوم، كما يوجد 58 طالبا يؤدى الامتحان داخل مستشفى 57357، و3 طلاب فى مستشفى أورام طنطا، و63 طالبا فى معهد الأورام، إضافة إلى 60 طالبا فى السجون.



السماعة المضبوطة