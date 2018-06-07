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صور.. توافد طلاب الثانوية على لجان روض الفرج لأداء امتحان اللغة الأجنبية الثانية

الخميس، 07 يونيو 2018 08:46 ص
صور.. توافد طلاب الثانوية على لجان روض الفرج لأداء امتحان اللغة الأجنبية الثانية امتحانات الثانوية العامة 2018
كتب محمود راغب - تصوير كريم عبد العزيز
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بدأ منذ قليل توافد طلاب الثانوية العامة على لجان مدرسة شبرا الإعدادية بنين بروض الفرج بمحافظة القاهرة ، وذلك لأداء امتحان مادتى اللغة الأجنبية الثانية والتربية الوطنية .

وشهد محيط المدرسة تجمع أعداد كبيرة من الطلاب لأداء المراجعة النهائية قبل فتح بوابات المدرسة والسماح لهم بالدخول فى ثالث أيام ماراثون امتحانات الثانوية العامة.

الجدير بالذكر أن امتحانات الثانوية العامة انطلقت أول أمس  الأحد 3 يونيو الجارى فى التاسعة صباحا وتنتهى 1 يوليو القادم؛ ويؤدى الطلاب امتحاناتهم فى 1777 لجنة سير على مستوى الجمهورية، حيث يختبر قرابة 656 ألف طالبا وطالبة من مختلف المحافظات، حيث يستمر الطلاب فى الامتحانات لمدة 10 أيام يتخللها إجازة عيد الفطر وفروق المواد فى جدول الامتحانات وبعض الإجازات الأخرى.

 

 ويؤدى الامتحانات فى الشعبة الأدبية 266 ألفًا و898 طالبًا وطالبة على مستوى الجمهورية، إضافة إلى 114 ألفًا و716 طالبا وطالبة فى شعبة العلمى رياضة و264697 طالبا وطالبة فى شعبة العلمى علوم، كما يوجد 58 طالبا يؤدى الامتحان داخل مستشفى 57357، و3 طلاب فى مستشفى أورام طنطا، و63 طالبا فى معهد الأورام، إضافة إلى 60 طالبا فى السجون.

صور امتحانات الثانوية العامة (1)

 

صور امتحانات الثانوية العامة (2)
 

 

صور امتحانات الثانوية العامة (3)
 

 

صور امتحانات الثانوية العامة (4)
 

 

صور امتحانات الثانوية العامة (5)
 

 

صور امتحانات الثانوية العامة (6)
 

 

صور امتحانات الثانوية العامة (7)
 

 

صور امتحانات الثانوية العامة (8)
 

 

صور امتحانات الثانوية العامة (9)
 

 

صور امتحانات الثانوية العامة (10)
 

 

صور امتحانات الثانوية العامة (11)
 

 

صور امتحانات الثانوية العامة (12)
 

 

صور امتحانات الثانوية العامة (13)
 
 
صور امتحانات الثانوية العامة (14)
 

 

صور امتحانات الثانوية العامة (15)
 

 

صور امتحانات الثانوية العامة (16)
 

 

صور امتحانات الثانوية العامة (17)
 

 

صور امتحانات الثانوية العامة (18)

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