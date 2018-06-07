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الخميس، 07 يونيو 2018 01:50 م
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صور.. التموين تضبط مخزن زيت طعام مجهول المصدر بالقاهرة

الخميس، 07 يونيو 2018 01:18 م
صور.. التموين تضبط مخزن زيت طعام مجهول المصدر بالقاهرة مخزن زيوت غير صالح بالقاهرة
إبراهيم أحمد – أحمد حربى
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ضبطت إدارة شرطة التموين والتجارة، مسئول عن مخزن زيت طعام مجهول المصدر  .

وردت معلومات لضباط إدارة شرطة التموين والتجارة مفادها أن  "محمد ر ا ع" 40 سنة مسئول عن مخزن مواد غذائية تابع لشركة لتجارة الجملة، يحوز كميات كبيرة من المواد الغذائية مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

باستهداف المخزن تم ضبطه وعثر بداخله على كمية من المواد الغذائية بإجمالي وزن (  9 طن مواد غذائية ) منها 7 طن زيت طعام، 2 طن عدس، وجميعها  مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.

بمواجهته بما أسفر عنه الضبط أعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، فتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

مـــذكـــرة التموين مخزن زيت )

مـــذكـــرة التموين مخزن زيت 

مـــذكـــرة التموين مخزن زيت 2)

مـــذكـــرة التموين مخزن زيت

مـــذكـــرة التموين مخزن زيت3)

مـــذكـــرة التموين مخزن زيت


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