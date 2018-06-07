صور.. ارتفاع حصيلة ضحايا ثوران بركان فويجو فى جواتيمالا إلى 99 قتيلا

(رويترز) _ تصوير أ.ف.ب

قالت وكالة إدارة الكوارث والطب الشرعى فى جواتيمالا، إن عدد القتلى جراء ثوران بركان هائل فى البلاد ارتفع، الأربعاء إلى 99 قتيلا، وثوران البركان يوم الأحد الماضى هو الأكبر منذ أربعة عقود.

أعلنت السلطات فى جواتيمالا، مساء الأربعاء، أن حصيلة الضحايا الذين سقطوا من جراء ثوران بركان "فويجو" الاحد بلغت 99 قتيلا على الاقل فى حين لا يزال حوالى 200 شخص فى عداد المفقودين.

وقال "المعهد الوطنى للطب الشرعي"، الهيئة المولجة التعرّف على هويات الضحايا، إن عدد الجثث التى تسلمها حتى الآن بلغت 99 جثة تم التعرف الى 28 منها فقط.

وكانت حصيلة رسمية سابقة أفادت بمقتل 75 شخصا وفقدان 192 آخرين إثر دخول البركان فى حالة ثوران الأحد قذف خلالها حمما ملتهبة وانبعثت منه أدخنة سامة غطت ارجاء المنطقة ولا سيما القرى المجاورة له ومدينة انتيغوا، أهم موقع سياحى فى البلاد.

ويبلغ ارتفاع بركان فويجو (بركان النار) 3763 مترا ويبعد 35 كلم جنوب غرب العاصمة جواتيمالا، وأدت الخشية من ثوران البركان مجددا الى تأخر عمليات الانقاذ وانتشال الجثث، علما بأن "فويجو" لم يدخل فى حالة سبات فهو سجل مساء الثلاثاء انفجارا قويا تسبب بحالة هلع لدى السكان الذين عاد قسم منهم الى دياره، كما يتم رصد انفجار صغير بداخله كل اربع او خمس ساعات بينما يواصل الرماد الانبعاث منه.



استمرار البحث اسفل الرماد البركانى



استمرار البحث عن المفقودين



استمرار تدفق الدخان من فوهة البركان



البحث عن المفقودين



السكان يحملون جثمان أحد الضحايا



بكاء ذوى الضحايا



تشييع جثمان ضحايا البركان



تشييع جثمان عدد من الضحايا



جانب من تشييع جثامين الضحايا



جثمان أحد الضحايا



ذوى الضحايا يبكون



رجال الانقاذ بمحيط الانفجار البركانى



رجال الانقاذ يبحثون عن المفقودين