video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 07 يونيو 2018 05:01 ص
خالد صلاح
}
الرئيسية أخبار عالمية

صور.. ارتفاع حصيلة ضحايا ثوران بركان فويجو فى جواتيمالا إلى 99 قتيلا

الخميس، 07 يونيو 2018 03:17 ص
صور.. ارتفاع حصيلة ضحايا ثوران بركان فويجو فى جواتيمالا إلى 99 قتيلا تشييع جثمان أحد ضحايا ثوران بركان جواتيمالا
(رويترز) _ تصوير أ.ف.ب
إضافة تعليق

قالت وكالة إدارة الكوارث والطب الشرعى فى جواتيمالا، إن عدد القتلى جراء ثوران بركان هائل فى البلاد ارتفع، الأربعاء إلى 99 قتيلا، وثوران البركان يوم الأحد الماضى هو الأكبر منذ أربعة عقود.

أعلنت السلطات فى جواتيمالا، مساء الأربعاء، أن حصيلة الضحايا الذين سقطوا من جراء ثوران بركان "فويجو" الاحد بلغت 99 قتيلا على الاقل فى حين لا يزال حوالى 200 شخص فى عداد المفقودين.

وقال "المعهد الوطنى للطب الشرعي"، الهيئة المولجة التعرّف على هويات الضحايا، إن عدد الجثث التى تسلمها حتى الآن بلغت 99 جثة تم التعرف الى 28 منها فقط.

وكانت حصيلة رسمية سابقة أفادت بمقتل 75 شخصا وفقدان 192 آخرين إثر دخول البركان فى حالة ثوران الأحد قذف خلالها حمما ملتهبة وانبعثت منه أدخنة سامة غطت ارجاء المنطقة ولا سيما القرى المجاورة له ومدينة انتيغوا، أهم موقع سياحى فى البلاد.

ويبلغ ارتفاع بركان فويجو (بركان النار) 3763 مترا ويبعد 35 كلم جنوب غرب العاصمة جواتيمالا، وأدت الخشية من ثوران البركان مجددا الى تأخر عمليات الانقاذ وانتشال الجثث، علما بأن "فويجو" لم يدخل فى حالة سبات فهو سجل مساء الثلاثاء انفجارا قويا تسبب بحالة هلع لدى السكان الذين عاد قسم منهم الى دياره، كما يتم رصد انفجار صغير بداخله كل اربع او خمس ساعات بينما يواصل الرماد الانبعاث منه.

 

استمرار البحث اسفل الرماد البركانى
استمرار البحث اسفل الرماد البركانى

 

 

استمرار البحث عن المفقودين
استمرار البحث عن المفقودين

 

استمرار تدفق الدخان من فوهة البركان
استمرار تدفق الدخان من فوهة البركان

 

البحث عن المفقودين
البحث عن المفقودين

 

السكان يحملون جثمان أحد الضحايا
السكان يحملون جثمان أحد الضحايا

 

بكاء ذوى الضحايا
بكاء ذوى الضحايا

 

تشييع جثمان ضحايا البركان
تشييع جثمان ضحايا البركان

 

تشييع جثمان عدد من الضحايا
تشييع جثمان عدد من الضحايا

 

جانب من تشييع جثامين الضحايا
جانب من تشييع جثامين الضحايا

 

جثمان أحد الضحايا
جثمان أحد الضحايا

 

ذوى الضحايا يبكون
ذوى الضحايا يبكون

 

رجال الانقاذ بمحيط الانفجار البركانى
رجال الانقاذ بمحيط الانفجار البركانى

 

رجال الانقاذ يبحثون عن المفقودين
رجال الانقاذ يبحثون عن المفقودين

 

فرض طوق أمنى بمحيط الانفجار البركانى
فرض طوق أمنى بمحيط الانفجار البركانى

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. استمرار البحث عن 200 مفقود قرب موقع بركان جواتيمالا

ارتفاع عدد ضحايا ثوران بركان "فويجو" بجواتيمالا لـ 69 قتيلا

ضحايا ثوران بركان

بركان فويجو

جواتيمالا

99 قتيلا

أخبار جواتيمالا




لا تفوتك
كوبر: كهربا ومروان ووردة مكاسب ودية بلجيكا.. ومستوى المدافعين "غير مرضى"

كوبر: كهربا ومروان ووردة مكاسب ودية بلجيكا.. ومستوى المدافعين "غير مرضى"

إنفوجراف.. تقارب أسعار الوقود بين مصر والكويت.. والسولار أغلى فى الخليج

إنفوجراف.. تقارب أسعار الوقود بين مصر والكويت.. والسولار أغلى فى الخليج

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر

13محطة بمحاكمة بديع و738 آخرين بـ"فض اعتصام رابعة العدوية".. تعرف عليها

13محطة بمحاكمة بديع و738 آخرين بـ"فض اعتصام رابعة العدوية".. تعرف عليها

الإحصاء: 2.5 مليون مولود فى 2017 بمعدل 26.8 طفل لكل 1000 نسمة

الإحصاء: 2.5 مليون مولود فى 2017 بمعدل 26.8 طفل لكل 1000 نسمة

روجينا تنشر فيديو ليسرا تغنى مع الأطفال 3 دقات: "منهج فى الحياة والإبداع"

روجينا تنشر فيديو ليسرا تغنى مع الأطفال 3 دقات: "منهج فى الحياة والإبداع"

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة