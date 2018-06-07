صور.. ارتفاع حصيلة تفجير مدينة الصدر بالعراق إلى 20 قتيلا و 110 مصابا

كتب: محمد الأحمدى – تصوير ( أ ف ب – رويترز )

ارتفعت حصيلة الانفجار المزدوج فى مدينة الصدر، مساء أمس الأربعاء، إلى 20 قتيلا و 110 جريحا كحصيلة جديدة لضحايا الانفجار .

وذكر مصدر أمنى " إن حصيلة الانفجار ارتفعت إلى 20 شهيد و 110 جريحا كحصيلة جديدة لضحايا الانفجار" ، وأضاف أن الحصيلة النهائية لم تعلن إلى الأن.

وأظهرت لقطات من مكان الحاث سيارة مدمرة وبناية لحقت بها أضرار وأشخاص يجهشون بالبكاء حزنا على ذويهم.

وقال متحدث باسم وزارة الداخلية فى بيان مقتضب إن الحادث وقع نتيجة انفجار مستودع للذخيرة وإن قوات الأمن فتحت تحقيقا فى الواقعة.

وقال المصدر بالشرطة إن الذخيرة كانت مخزنة فى مسجد وإن الانفجار وقع خلال نقلها من المسجد إلى سيارة كانت متوقفة على مقربة.

وفى وقت سابق، قالت وزارة الداخلية فى بيان بثه التلفزيون الرسمى إن الانفجار اعتداء "إرهابي" على المدنيين وتسبب فى سقوط "شهداء" ومصابين، ولم تذكر السلطات تفسيرا للتضارب بين البيانين.



موقع حادث تفجير بغداد



جانب من موقع التفجير



تفجير مستودع للأسلحة فى بغداد



جانب من تدمير مستودع الأسلحة



مواطن عراقى بموقع التفجير



جانب من تواجد العراقيين بموقع التفجير



تواجد العراقيين بموقع التفجير



جانب من تواجد الشبان العراقيين



الشبان العراقيون بموقع التفجير



تفجير مستودع الأسلحة بمدينة الصدر العراقية



موقع التفجير صباح اليوم



جانب من موقع التفجير صباح اليوم



تواجد مواطنون عراقيون بموقع التفجير