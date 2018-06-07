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الخميس، 07 يونيو 2018 08:40 م
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صرف 800 جنيه للعاملين بالشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية

الخميس، 07 يونيو 2018 07:52 م
صرف 800 جنيه للعاملين بالشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية المهندس محمد سعيد محروس رئيس الشركة القابضة للمطارات
كتبت رحاب نبيل
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قرر المهندس محمد سعيد محروس رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، صرف 800 جنيه للعاملين بالشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية والشركات التابعة لها، على أن يتم الصرف الأحد المقبل، وذلك بمناسبة عبد الفطر المبارك.

 

وحرص المهندس محمد سعيد محروس رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، على توجيه الشكر لكل العاملين على تفانيهم فى العمل خلال الفترات الماضية، مطالبًا بالاستمرار فى ذلك، للعمل على تقدم ورقى الخدمات المقدمة للمسافرين بالمطارات.

 


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القابضة للمطارات

الملاحة الجوية

عيد الفطر




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