قرر المهندس محمد سعيد محروس رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، صرف 800 جنيه للعاملين بالشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية والشركات التابعة لها، على أن يتم الصرف الأحد المقبل، وذلك بمناسبة عبد الفطر المبارك.

وحرص المهندس محمد سعيد محروس رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، على توجيه الشكر لكل العاملين على تفانيهم فى العمل خلال الفترات الماضية، مطالبًا بالاستمرار فى ذلك، للعمل على تقدم ورقى الخدمات المقدمة للمسافرين بالمطارات.