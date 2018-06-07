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الخميس، 07 يونيو 2018 06:03 ص
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شعبة المعادن الثمينة تتوقع انتعاش مبيعات الذهب خلال فترة عيد الفطر

الخميس، 07 يونيو 2018 05:00 ص
شعبة المعادن الثمينة تتوقع انتعاش مبيعات الذهب خلال فترة عيد الفطر إيهاب واصف عضو مجلس إدارة شعبة المعادن النفيسة بالغرفة التجارية
كتب – إسلام سعيد
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توقع إيهاب واصف عضو مجلس إدارة شعبة المعادن الثمينة فى غرفة القاهرة التجارية، تعافى مبيعات الذهب خلال الأسبوع الذى يسبق عيد الفطر وفترة العيد، بعد ركود كبير فى سوق المعدن النفيس جراء تحرك الأسعار العالمية ومعها الدولار فى مصر مما سبب ارتفاع سعر الذهب.

وقال واصف لـ"اليوم السابع"، إن حركة المبيعات كانت ضعيفة جدا بسبب الأسعار من جانب وبسبب الظروف الاقتصادية للمواطن من جانب آخر، لذلك نعول على الاقبال على شراء "الشبكة" خلال فترة الأعياد لتحريك السوق الذى يعانى فعليا من حالة ركود كبيرة.

يشار إلى أن أسعار الذهب تشهد تذبذب واضح على مدار الأسبوع المنقضى، حيث تتحرك صعودا وهبوطا ويظل نتيجة تذبذب فى سعر أوقية الذهب عاليما والتى تسجل أقل مستوياتها منذ شهور.

أسعار الذهب تتأثر فى مصر، بما تشهده الأوقية من تغيرات سواء ارتفاعا أو انخفاضا، والأوقية تتأثر بسعر الدولار أمام العملات الأخرى، فكلما ارتفع سعر الدولار تراجعت الأوقية والعكس صحيح، إلى جانب تأثر الأوقية بالمتغيرات الاقتصادية العالمية.


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