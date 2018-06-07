شاهد فى دقيقة.. مصطفى مدبولي رئيس الوزراء الجديد «رجل المشروعات»

إعداد- محمد فزاع

كلف الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل الحكومة الجديدة.

وفيما يلي معلومات عن المهندس مصطفى مدبولي رجل "المشروعات":

نجح في إدارة مجلس الوزراء بالإنابة خلال رحلة علاج شريف إسماعيل بألمانيا.

يحتفظ بحقيبة "الإسكان" منذ مارس 2014 ضمن حكومة المهندس إبراهيم محلب وبعدها حكومة شريف إسماعيل.

لفت مدبولي الأنظار خلال المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ 2015، ونجحت وزارة الإسكان خلال المؤتمر في توقيع عقود 5 مشروعات في مدينتي 6 أكتوبر والقاهرة الجديدة بقيمة 61 مليار جنيه.

فضلا عن مشروع مدينة فندقية سياحية في 6 أكتوبر باستثمارات 4 مليارات دولار، أدار بشكل مميز ملف العاصمة الإدارية الجديدة.

أصبح مدبولي مهندس الإسكان الأول في مصر بمشاريع الإسكان الاجتماعي.

شهدت ولايته طرح وتنفيذ وحدات مشروع الإسكان الاجتماعي، والمتميز "سكن مصر"، والمتوسط "دار مصر"، وعشرات الآلاف من قطع الأراضي السكنية والاستثمارية، وكذلك طرح قطع أراضي ووحدات سكنية للمصريين بالخارج لأول مرة، وتنفيذ ما يقرب من 13 مدينة جديدة أهمها العاصمة الإدارية، والمنصورة الجديدة، والعلمين الجديدة، بخلاف مدن الصعيد.

وفي ملف تطوير العشوائيات كان له رؤية ثاقبة.

انتهى صندوق تطوير العشوائيات التابع للإسكان من تقديم حلول لنقل المناطق غير الآمنة.

ومن أهمها منطقة تل العقارب بالسيدة زينب، ومثلث ماسبيرو، وعشش السوداء بالجيزة.

حصل مدبولي على درجة الدكتوراه في الهندسة المعمارية تخصص تخطيط مدن من كلية الهندسة جامعة القاهرة عام 1997، بنظام الإشراف المشترك مع معهد التخطيط القومي والإقليمي والعمراني بكلية العمارة جامعة كارلسروه بألمانيا.

قبل تقلد منصب وزارة الإسكان عمل كاستشاري وخبير دولي للعديد من المؤسسات الدولية مثل البنك الدولي، وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية "الهابيتات".