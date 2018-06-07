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سول: نأمل باتفاق لانهاء الحرب الكورية فى أسرع وقت

الخميس، 07 يونيو 2018 01:50 م
سول: نأمل باتفاق لانهاء الحرب الكورية فى أسرع وقت رئيس كوريا الجنوبية مون جيه إن
سول (أ ف ب)
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أعلنت كوريا الجنوبية الخميس، أنها تجرى محادثات ثلاثية مع بيونج يانج وواشنطن بهدف التوصل إلى اتفاق فى أسرع وقت يضع حدا للحرب الكورية، وذلك قبل بضعة أيام من قمة مرتقبة بين دونالد ترامب وكيم جونج أون.

وانتهت الحرب الكورية بين 1950 و1953 بهدنة وليس بمعاهدة سلام، ما يعنى أن الكوريتين لا تزالان فى حال حرب، وأعلن الرئيس الأمريكى أن السلام سيكون فى صلب القمة التاريخية فى سنغافورة فى 12 يونيو مع الزعيم الكورى الشمالى.

وقال ترامب الأسبوع الماضى، إثر لقائه فى البيت الأبيض الجنرال كيم يونج شول "لقد تحدثنا عن وضع حد للحرب الكورية".

والخميس، أعلنت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية أنها تخوض محادثات ثلاثية حول هذا الموضوع، من دون الإدلاء بتفاصيل إضافية.

وصرح المتحدث باسم الوزارة نوه كيو دوك للصحفيين أن "الحكومة ستواصل المباحثات الثلاثية بين الجنوب والشمال والولايات المتحدة لإعلان انتهاء الحرب فى أسرع وقت".

 


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