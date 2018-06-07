سول تنفى صلة مكتب الاتصال بين الكوريتين باستئناف تشغيل مجمع كيسونج الصناعى

سول (أ ش أ)

نفت كوريا الجنوبية اليوم الخميس، أن يكون لمكتب الاتصال الذى وافقت الكوريتان على فتحه فى مدينة كيسونج الحدودية الشمالية صلة باحتمال استئناف تشغيل المجمع الاقتصادى المشترك المتوقف لفترة طويلة .

واتفقت الكوريتان الأسبوع الماضى على فتح مكتب اتصال فى كيسونج فى محاولة لإنشاء قناة اتصال رئيسية استعدادا لزيادة التبادلات عبر الحدود فى المستقبل.

ونقلت وكالة الانباء الكورية الجنوبية "يونهاب" عن مسئول بوزارة الوحدة الكورية الجنوبية قوله -فى تصريح للصحفيين- أن فتح مكتب الاتصال لا يتعلق بمسألة ما إذا كان المجمع الصناعى سيستأنف العمل.

وقال المصدر لن تكون هناك إمكانية لاستئناف عمليات المجمع إلا إذا تم تخفيف العقوبات متعددة المستويات المفروضة على كوريا الشمالية فى أعقاب صواريخها المتكررة واستفزازاتها النووية حتى أواخر العام الماضى.