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الخميس، 07 يونيو 2018 01:53 م
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سقوط 3 متهمين بحوزتهم بانجو وحشيش فى الإسماعيلية

الخميس، 07 يونيو 2018 01:47 م
سقوط 3 متهمين بحوزتهم بانجو وحشيش فى الإسماعيلية حملة أمنية - أرشيفية
الإسماعيلية - صبرى غانم
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ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية، بالاشتراك مع ضباط مباحث المراكز والأقسام، القبض على 3 متهمين بحوزتهم كميات من البانجو والحشيش، بقصد الاتجار فى حملة أمنية بالإسماعيلية.

 

تلقى اللواء محمد على حسين مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من العميد احمد عبدالعزيز مدير مباحث الإسماعيلية، يفيد بضبط المتهم "سلمى.س.ع" 42 عاما، عاطل ومقيم دائرة مركز فايد، بحوزته كمية من نبات البانجو المخدر وزنت حوالى 1.500 كيلو جرام، ومبلغ مالى، وهاتف محمول، والمتهم "محمد.ه.م" 19 عاما مقيم دائرة قسم ثان الإسماعيلية، بحوزته كمية من نبات البانجو المخدر، وزنت حوالى 1.500 كيلو جرام، ومبلغ مالى، والمتهم "شاكر.ح.ش"44 عاما، عاطل ومقيم دائرة مركز ابوصوير، بحوزته 6 قطع من مخدر الحشيش، وزنت حوالى 150 جرام، ومبلغ مالى و2هاتف محمول.

 

بمناقشتهم بما أسفر عنه الضبط والتفتيش، أقر المتهمين بحيازتهم وإحرازهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبالغ المالية من حصيلة البيع ، الهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائهم من متعاطى تلك المواد .

 

تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وتحررت لهم المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.


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