سقوط لصوص ساحات انتظار السيارات بمدينة نصر

حددت مديرية أمن القاهرة، مرتكبى واقعة سرقة ثلاثة سيارات من داخل ساحة انتظار سيارات بمدينة نصر، وذلك عقب ورود بلاغ لقسم شرطة أول مدينة نصر من محام وكيلاً عن صاحب شركة سيارات، بسرقة 3 سيارات بدون لوحات معدنية من داخل ساحة انتظار سيارات بشارع النزهة بدائرة القسم .

توصلت جهود فريق البحث إلى تحديد مرتكبى الواقعة، وهم 4 عاطلين لأحدهم معلومات جنائية، بدائرة قسمى شرطة عين شمس وثان السلام - ميكانيكى مقيم بمركز بنى عبيد بالدقهلية "هارب"، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، حيث اعترفوا بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع المتهم الهارب، وتكوينهم تشكيلاً عصابياً فيما بينهم تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب حوادث سرقات سيارات النقل الحديثة والتلاعب بأجزائها الجوهرية، وإعداد مستندات مزورة لها، وبيعها للمواطنين على أنها سيارات حديثة وصادر بشأنها إفراج جمركى.

كما اعترفوا بارتكابهم 17 حادث سرقة سيارة بدوائر أقسام "أول السلام ، دار السلام ، النزهة ، الشرابية ، البساتين ، التجمع الأول ، الشروق " بالقاهرة ، وبنها بالقليوبية وأرشدوا عن السيارات المستولى عليها وكذا 3 سيارات ملاكى "ملكهم" قاموا بشرائهم من متحصلات نشاطهم الإجرامى.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ، وجارى تكثيف الجهود الأمنية لضبط المتهم الهارب .