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الخميس، 07 يونيو 2018 10:16 م
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سفر وعودة 857 مصريا وليبيا و 188 شاحنة عبر منفذ السلوم خلال 24 ساعة

الخميس، 07 يونيو 2018 09:01 م
سفر وعودة 857 مصريا وليبيا و 188 شاحنة عبر منفذ السلوم خلال 24 ساعة منفذ السلوم
مطروح - حسن مشالى
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أنهت سلطات منفذ السلوم البرى، سفر ووصول 857 مصريا وليبيا و 188 شاحنة، فى الاتجاهين، عبر المنفذ، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

 

تلقى اللواء هشام نصر مدير أمن مطروح، إخطارا بأن المتابعة الأمنية بمنفذ السلوم، رصدت إنهاء إجراءات سفر 614 إلى الجانب الليبي، بينهم 158 مصريا و456 ليبيا.

 

كما تم إنهاء إجراءات وصول 243 بينهم 186 سبق مغادرتهم البلاد بطريقة شرعية و 57 غادروا البلاد متسللين بطريقة غير شرعية، وبذلك يرتفع عدد العائدين من ليبيا عبر منفذ السلوم منذ 16 فبراير 2015، عقب تعرض 21 مصريا للذبح على يد الجماعات الإرهابية هناك وحتى الآن إلى 404 ألاف و651 مصريا.

 

وعلى جانب آخر سجلت حركة سفر الشاحنات، إنهاء إجراءات سفر 101 شاحنة محملة بالبضائع وعودة 87 شاحنة عقب تفريغ حمولاتها داخل الأراضي الليبية، بالمنطقة الشرقية.

 

 

 

 

 


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