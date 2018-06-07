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الخميس، 07 يونيو 2018 12:28 م
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سعر الدولار اليوم الخميس 7-6-2018 وثبات العملة الامريكية

الخميس، 07 يونيو 2018 11:28 ص
سعر الدولار اليوم الخميس 7-6-2018 وثبات العملة الامريكية دولار - أرشيفية
كتبت دانه الحديدى
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واصل سعر الدولار ثباته أمام الجنيه اليوم الخميس الموافق 7-6-2018، عند سعر الإغلاق الذى سجلته ختام تعاملات أمس، حيث سجل سعر العملة الأمريكية بالبنك الأهلى المصرى الآن، 17.8 جنيه للشراء، 17.9 جنيها للبيع.

 

وفيما يلى سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى بمختلف البنوك العاملة فى مصر، والتى جائت كالتالى..

 

سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم

 

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

 

17.82 جنيه للشراء

17.95 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

 

17.8 جنيه للشراء

17.9 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك مصر

 

17.8  جنيه للشراء

17.9  جنيه للبيع

 

سعر الدولار مقابل الجنيه
سعر الدولار مقابل الجنيه

 

سعر الدولار فى بنك القاهرة

 

17.81 جنيه للشراء

17.91 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولىcib

 

17.82 جنيه للشراء

17.92 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

 

17.82  جنيه للشراء

17.92  جنيه للبيع

 

صرف الدولار
صرف الدولار

 

روسيا: 1.664مليار دولار قيمة التبادل التجارى مع مصر فى الربع الأول من 2018

 

صرح نيكولاى أسلانوف الممثل التجارى الروسى بالقاهرة، بأن التبادل التجارى بين مصر وروسيا تخطى 1.664 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى مارس عام 2018، بزيادة تقدر بنحو 75% بالمقارنة بالربع الأول من عام 2017، مضيفا أن الصادرات الروسية لمصر بلغت 1.472مليار دولار، فى حين بلغت الصادرات المصرية لروسيا 192 مليون دولار .

 

وقال أسلانوف - فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الخميس، "إن الصادرات الروسية لمصر تتضمن القمح بقيمة 501 مليون دولار ( تمثل 34% من جملة الصادرات ) والمعادن بقيمة بقيمة 299 مليون دولار (20% ) ووسائل النقل بقيمة 241 مليون دولار (17%) والغاز والبترول 186 مليون دولار (13%)، بينما تشمل الصادرات المصرية لروسيا الفاكهة بقيمة 103 ملايين دولار، تمثل 54% ، والخضروات بـ 60 مليون دولار (31%)، والملابس بقيمة 10 ملايين دولار (5% )".

 


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