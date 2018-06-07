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الخميس، 07 يونيو 2018 02:05 ص
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زعيم الجمهوريين فى الكونجرس: لا يجدر بترامب العفو عن نفسه

الخميس، 07 يونيو 2018 01:05 ص
زعيم الجمهوريين فى الكونجرس: لا يجدر بترامب العفو عن نفسه الكونجرس الأمريكى
زعيم الجمهوريين فى الكونجرس: لا يجدر بترامب العفو عن نفسه
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اعتبر زعيم الجمهوريين فى الكونجرس الأميركى بول راين أمس الأربعاء، أنه لا يجدر بالرئيس دونالد ترامب أن يطبّق سلطة منح العفو الرئاسى على نفسه لأن لا أحد فى الولايات المتحدة "فوق القانون"، مناقضا بذلك وجهة نظر ترامب القائلة بأن صلاحية الرئيس فى العفو عن نفسه "حق مطلق" له.

وردا على أسئلة حول هذه القضية خلال مؤتمر صحفي، أقرّ رئيس مجلس النواب بأنه لا يملك "الجواب التقني" على هذا الجدل القانوني، مضيفا "بالطبع، الجواب هو أنه لا يجدر به القيام بذلك، وأن لا أحد فوق القانون".

وبذلك ينضم راين إلى الأصوات التى ارتفعت محذرة أو منددة، بعدما أعلن ترامب الاثنين أن لديه "الحق المطلق" فى العفو عن نفسه عند الاقتضاء، وذلك فى تغريدة حمل فيها على التحقيق حول التدخل الروسى فى حملته الانتخابية خلال الانتخابات الرئاسية عام 2016.

ويصعّد الرئيس الأمريكى منذ أشهر هجماته على التحقيق الذى يجريه المدعى الخاص روبرت مولر، المدير السابق لمكتب التحقيقات الفدرالى (اف بى آي) والذى يحظى بالاحترام بين الديموقراطيين والجمهوريين على حد سواء.

وكتب ترامب على تويتر: "كما أكد العديد من خبراء القانون، لدى الحق المطلق فى العفو عن نفسي، لكن لماذا أقوم بذلك إذا لم ارتكب أى خطأ؟".

والتحقيق الذى يشمل تواطؤا محتملا بين فريق دونالد ترامب وموسكو واحتمال "عرقلة سير القضاء" من قبل الرئيس الأمريكى بمثابة سيف مصلت على ولايته الرئاسية.

 

       

 


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