video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 07 يونيو 2018 01:54 م
خالد صلاح
}
الرئيسية حوادث

ربة منزل تستعين بموظف فى محافظة القاهرة للنصب على المواطنين بزعم تقنين أراضى

الخميس، 07 يونيو 2018 01:34 م
ربة منزل تستعين بموظف فى محافظة القاهرة للنصب على المواطنين بزعم تقنين أراضى ربة منزل وموظف فى محافظة القاهرة المتهمان بالنصب
إبراهيم أحمد – أحمد حربى
إضافة تعليق

استعانت ربة منزل بموظف فى محافظة القاهرة للنصب على المواطنين بزعم تقنين أراضى الدولة، حيث استولت على 50 ألف جنيه من سيدة دون أن تفى بوعدها.

 

ألقت مباحث المرافق القبض على ربة منزل وموظف بمحافظة القاهرة استوليا على أموال، سيدة للنصب عليها بدعوى تقنين أوضاع قطعة أرض حق انتفاع فى مدينة نصر.

 

تلقى قسم مباحث المرافق بلاغا من ولاء .ز.ع.م. 39 سنة حاصلة علي ليسانس حقوق، بتضررها من كل من فوزية.ع. ا.ع 43 سنة ربة منزل، وشريف. م. ش. ا 39 سنة مراجع مالى بإدارة أملاك الدولة بديوان عام محافظة القاهرة ومقيم دائرة قسم شرطة المقطم، وذلك لقيام الأولى بإيهامها بأنها تعمل سكرتيرة بمكتب محافظ القاهرة وتستطيع إنهاء طلب تقنين أوضاع قطعة أرض "حق انتفاع " كائنة بحي مدينة نصر أول مقابل مبلغ مالي 50 ألف جنية بمساعدة المتهم الثانى مستغلا طبيعة عمله بإدارة الأملاك بالمحافظة إلا أنهما لم يفيا بالاتفاق وتهربت الأولى من رد المبلغ المالى.

 

وبإعداد الأكمنة اللازمة بالأماكن التى يتردد عليها المتهمان، أسفرت إحداها عن ضبطهما، وعثر بحوزتهما على خريطة مساحية، و4 آلاف جنيه، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وأضافا باستخدامهما الخريطة المضبوطة بحوزتهما فى النصب على المجني عليها وأن المبلغ المالي من متحصلات الواقعة ، فتحرر المحضر اللازم ، وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

 

 

 


إضافة تعليق

اخبار مصر

اخبار الحوادث

اخبار الحوادث اليوم

مباحث المرافق

قسم مباحث المرافق




لا تفوتك
مصر للطيران:بدء إقلاع رحلات الشارتر لنقل مشجعى المنتخب لروسيا الأحد المقبل

مصر للطيران:بدء إقلاع رحلات الشارتر لنقل مشجعى المنتخب لروسيا الأحد المقبل

مسئول كينى: رصد حطام الطائرة المفقودة فى منطقة جبلية

مسئول كينى: رصد حطام الطائرة المفقودة فى منطقة جبلية

الغشاشون فى قبضة التعليم بثالث أيام امتحانات الثانوية.. الوزارة تتابع ورقة الأسئلة المتداولة على الإنترنت.. وطلاب بالسيدة زينب يدونون إجابات على أرجلهم لاستخدامها بالغش..والأمن يصرف أولياء الأمور عن محيط اللجان

الغشاشون فى قبضة التعليم بثالث أيام امتحانات الثانوية.. الوزارة تتابع ورقة الأسئلة المتداولة على الإنترنت.. وطلاب بالسيدة زينب يدونون إجابات على أرجلهم لاستخدامها بالغش..والأمن يصرف أولياء الأمور عن محيط اللجان

جواز السفر يمنع سعد سمير من العودة مع بعثة المنتخب من بلجيكا

جواز السفر يمنع سعد سمير من العودة مع بعثة المنتخب من بلجيكا

علشان تبقى ركبه حديد.. 9 أطعمة تجلب القوة لقدم طفلك

علشان تبقى ركبه حديد.. 9 أطعمة تجلب القوة لقدم طفلك

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة