ربة منزل تستعين بموظف فى محافظة القاهرة للنصب على المواطنين بزعم تقنين أراضى

إبراهيم أحمد – أحمد حربى

استعانت ربة منزل بموظف فى محافظة القاهرة للنصب على المواطنين بزعم تقنين أراضى الدولة، حيث استولت على 50 ألف جنيه من سيدة دون أن تفى بوعدها.

ألقت مباحث المرافق القبض على ربة منزل وموظف بمحافظة القاهرة استوليا على أموال، سيدة للنصب عليها بدعوى تقنين أوضاع قطعة أرض حق انتفاع فى مدينة نصر.

تلقى قسم مباحث المرافق بلاغا من ولاء .ز.ع.م. 39 سنة حاصلة علي ليسانس حقوق، بتضررها من كل من فوزية.ع. ا.ع 43 سنة ربة منزل، وشريف. م. ش. ا 39 سنة مراجع مالى بإدارة أملاك الدولة بديوان عام محافظة القاهرة ومقيم دائرة قسم شرطة المقطم، وذلك لقيام الأولى بإيهامها بأنها تعمل سكرتيرة بمكتب محافظ القاهرة وتستطيع إنهاء طلب تقنين أوضاع قطعة أرض "حق انتفاع " كائنة بحي مدينة نصر أول مقابل مبلغ مالي 50 ألف جنية بمساعدة المتهم الثانى مستغلا طبيعة عمله بإدارة الأملاك بالمحافظة إلا أنهما لم يفيا بالاتفاق وتهربت الأولى من رد المبلغ المالى.

وبإعداد الأكمنة اللازمة بالأماكن التى يتردد عليها المتهمان، أسفرت إحداها عن ضبطهما، وعثر بحوزتهما على خريطة مساحية، و4 آلاف جنيه، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وأضافا باستخدامهما الخريطة المضبوطة بحوزتهما فى النصب على المجني عليها وأن المبلغ المالي من متحصلات الواقعة ، فتحرر المحضر اللازم ، وتولت النيابة العامة التحقيق.