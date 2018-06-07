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رئيس مفوضية الانتخابات العراقية ينفى أنباء سفره خارج البلاد

الخميس، 07 يونيو 2018 05:14 ص
رئيس مفوضية الانتخابات العراقية ينفى أنباء سفره خارج البلاد فتاة عراقية تنتخب
بغداد أ ش أ
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نفى رئيس مجلس المفوضين فى مفوضية الانتخابات العراقية معن الهيتاوى، الأنباء التى تحدثت عن محاولته السفر خارج العراق، مؤكدا أنه سيقاضى أية جهة تبث أخبارا ومعلومات تهدف لإرباك الشارع العراقي.

ونقلت قناة "السومرية نيوز" العراقية ـ الفضائية عن الهيتاوى، فى بيان قوله، إن "الأنباء التى نقلتها بعض المواقع الإلكترونية ووسائل الإعلام عن محاولتى السفر خارج البلاد عارية عن الصحة"، متهما أطرافا لم يسمها بـ"الوقوف وراء بث تلك الشائعات".

وأضاف الهيتاوى "إننى متواجد فى العاصمة بغداد ومستمر فى مهامى من أجل إيصال الحقيقة إلى جميع المواطنين العراقيين بشان نزاهة العملية الانتخابية"، مؤكدا أنه "يحتفظ بحقه بمقاضاة أية جهة تبث أخبارا ومعلومات تهدف لإرباك الشارع العراقي".

وكانت وسائل إعلام ومواقع إلكترونية أكدت أن سلطات مطار بغداد تمكنت من منع رئيس مجلس المفوضين معن الهيتاوى من السفر خارج العراق، وأجبرته على النزول من طائرة تابعة للخطوط الجوية العراقية كان على متنها للمغادرة إلى خارج البلاد.

 


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