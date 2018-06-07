رئيس حى الشرابية: إخلاء عقار شب به حريق لمعاينته من قبل اللجنة الهندسية

كتب: ماجد تمراز

تفقد اللواء شاكر يونس، رئيس حى الشرابية، العقار رقم 39 محجوب السيد بمنطقة الشرابية القديمة، والذى شب حريق به أمس، إثر انفجار إسطوانة بوتاجاز، أدت إلى أصابة رجل وطفل.

وأكد اللواء شاكر يونس، رئيس حى الشرابية، أن العقار مكون من ثلاث طوابق ودور أرضى، وعبارة عن أسقف خشبية ومبنى بالحوائط المائلة، لافتا إلى أنه تم إخلاء العقار من السكان من أجل معاينة اللجنة الهندسية له للوقوف على سلامته الإنشائية.

وأضاف رئيس حى الشرابية، أنه تم تسكين الأسر بمعرفة "الجمعة الشرعية"، لحين انتهاء معاينة العقار، ومعرفة حالته.