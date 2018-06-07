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الخميس، 07 يونيو 2018 04:04 م
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رئيس بوروندى يعلن عدم ترشحه لفترة جديدة

الخميس، 07 يونيو 2018 03:05 م
رئيس بوروندى يعلن عدم ترشحه لفترة جديدة بيير نكورونزيزا رئيس بوروندى
أ ش أ
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أعلن بيير نكورونزيزا رئيس بوروندى، اليوم الخميس، أنه لن يترشح لنيل فترة رئاسية جديدة، وذلك بالرغم من إقرار تعديل دستورى مؤخرا يتيح له البقاء فى السلطة حتى عام 2034.

وقال الرئيس نكورونزيزا لداعميه -حسبما نقلت شبكة "إيه بى سي" الأمريكية- إنه سيدعم الرئيس الجديد الذى سيتم انتخابه عام 2020، مشددًا على تمسكه بموقفه.

وأسفر الاستفتاء الذى أجرى فى مايو الماضى عن موافقة الناخبين على تمديد فترة الرئاسة إلى 7 سنوات بدلاً من 5 سنوات بنسبة 73% فيما كانت نسبة المشاركة 96%.
يشار إلى أن المعارضة حينها وصفت الاستفتاء بأنه محاولة من الرئيس نكورونزيزا للتمسك بالسلطة وزعمت أنه تم ترويع وتهديد المواطنين للمشاركة بعد إصدار الرئاسة قرارًا بتجريم دعاوى الامتناع عن التصويت.


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