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رئيس الطائفة الإنجيلية لرئيس الحكومة الجديد "أنتم أهل لها"

الخميس، 07 يونيو 2018 04:16 م
رئيس الطائفة الإنجيلية لرئيس الحكومة الجديد "أنتم أهل لها" الدكتور القس أندريه زكى رئيس الهيئة الإنجيلية
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هنأ الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، الدكتور مصطفى مدبولي بمناسبة تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي له بتشكيل الحكومة الجديدة.

وقال في بيان لرئاسة الطائفة الإنجيلية، اليوم الخميس: "بالأصالة عن نفسي، وبالإنابة عن رؤساء المذاهب الإنجيلية بمصر وأعضاء المجلس الإنجيلي العام، يسعدني أن أقدم لسيادتكم خالص التهاني القلبية بالثقة الغالية التي أنتم أهل لها بتكليفكم بتشكيل الحكومة الجديدة، وبما يعكس اعتزاز وثقة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في حكمتكم ومقدرتكم على تحقيق أحلام و طموحات الشعب المصري لمزيد من الرفعة والتقدم، متمنين لمصرنا الحبيبة الاستقرار والتقدم والازدهار".

ووجه زكي الشكر والتقدير الخاص إلى المهندس شريف إسماعيل، مثمنًا ما بذله من جهد وعمل متصل لتحقيق تطلعات الوطن والمواطن بكل إخلاص.


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رئيس الانجيلية

اندريه زكى

مصطفى مدبولى




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