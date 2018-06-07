رئيسا هيئتى الأركان العامة الروسية والأمريكية يلتقيان فى هلسنكى غدا

موسكو (أ.ش.أ)

أعلنت فنلندا أن رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية فاليرى جيراسيموف ورئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الأمريكية جوزيف دانفورد سيعقدان لقاء فى هلسنكى غدا الجمعة.

وذكر بيان لوزارة الدفاع الفنلندية اليوم الخميس، حسبما أفادت وكالة أنباء" نوفوستي" الروسية أن ممثلى القيادة العسكرية العليا لكل من الولايات المتحدة وروسيا سيعقدون لقاء فى هلسنكى يوم غد الجمعة، حيث سيكون رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الأميركية جوزيف دانفورد على رأس الوفد الأمريكي، فى حين يترأس رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية فاليرى جيراسيموف الوفد الروسي.

وأضاف البيان أن الرئيس الفنلندى ساولى نينستى وقائد قوات الدفاع الفنلندية يارمو ليندبرج سيلتقيان الجنرال الأميركى جوزيف دانفورد والجنرال الروسى فاليرى جيراسيموف كلا على حده .