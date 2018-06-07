دواوين الوزارات × 24 ساعة.. الصحة: قوافل طبية مجانية بـ17 محافظة

أسفر نشاط دواوين عموم وزارات الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، عن سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الوزراء، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.
وزارة الصحة:
وزارة التربية والتعليم:
التعليم: نسعى لخفض معدل التظلمات على نتائج الثانوية العامة.. وتؤكد: التصحيح يسير وفقا لمعايير.. ومدير تنمية اللغة العربية: انتهاء تصحيح العربى منتصف الأسبوع المقبل..وتقدير درجات المواد الغير مضافة للمجموع
وزارة التموين:
وزارة التضامن الاجتماعى:
وزارة الإسكان:
وزارة الأوقاف:
محافظات مصر تستعد لعيد الفطر المبارك خلال أيام.. مديريات الأوقاف تحدد أسماء ساحات ومساجد صلاة العيد.. الأقصر تختار 47 ساحة كبرى.. و84 بأسوان.. و98 مسجدًا بقنا و64 بدمياط
وزارة النقل:
رئيس السكة الحديد: السوق السواء لبيع التذاكر انتهت.. سنطرح تذاكر القطارات الإضافية للحجز أمام المسافرين ابتداء من السبت المقبل.. لدينا مقاعد شاغرة تكفى الطلب.. والإقبال هذا العيد أقل من عيد الأضحى
وزارة الزراعة:
مشروعات ضخمة تستهدف إنتاج 316 مليون دجاجة ومليار بيضة سنويا.. "الزراعة" تنهى المرحلة الأولى بـ5 محافظات.. وتتلقى 24 طلبا لاستثمار 20,9 مليار جنيه فى القطاع توفر 11 ألف فرصة عمل
وزارة التعليم العالى:
وزارة الكهرباء:
وزير الكهرباء لـ"اليوم السابع": بدأنا فى تحصيل 27 مليار جنيه مديونية الجهات الحكومية.. ولا تهاون فى تحصيل المستحقات.. محمد شاكر: نتواصل مع الوزراء لتسوية المديونيات.. و يؤكد: فصل التيار حال عدم سداد الفواتير
وزارة البيئة:
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