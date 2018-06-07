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دواوين الوزارات × 24 ساعة.. الصحة: قوافل طبية مجانية بـ17 محافظة

الخميس، 07 يونيو 2018 12:00 ص
دواوين الوزارات × 24 ساعة.. الصحة: قوافل طبية مجانية بـ17 محافظة قوافل طبية - أرشيفية
إعداد – وائل ربيعى
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أسفر نشاط دواوين عموم وزارات الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، عن سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الوزراء، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.
 
وزارة الصحة: 
 
 
 
وزارة التربية والتعليم: 
 
 
 
وزارة التموين: 
 
 
وزارة التضامن الاجتماعى: 
 
 
 
وزارة الإسكان: 
 
 
وزارة الأوقاف:
 
 
وزارة النقل: 
 
 
وزارة الزراعة: 
 
 
 
وزارة التعليم العالى:
 
 
وزارة الكهرباء:
 
 
وزارة البيئة:
 
 
 

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