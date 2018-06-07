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دخول طلبة الثانوية العامة فى لجان الجيزة

الخميس، 07 يونيو 2018 08:58 ص
دخول طلبة الثانوية العامة فى لجان الجيزة امتحانات الثانوية العامة 2018
كتب سيد الخلفاوى
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بدأ من قليل السماح لطلاب الثانوية العامة بلجان مدرسة الجيزة الإعدادية بنين، لأداء امتحان اللغة الأجنبية الثانية، والتى ستبدأ فى التاسعةصباحا، ويعقبه إمتحان التربية الوطنية.

وشهدت المدرسة تشديدات فى التفتيش على الطلبة من خلال استخدام العصا الإلكترونية والتفتيش الذاتى كما منعوا دخول التلفون المحمول.

الجدير بالذكر أن امتحانات الثانوية العامة بدأت الأحد الماضى 3 يونيو الجارى وتنتهى 1 يوليو القادم؛ ويؤدى الطلاب امتحاناتهم  فى 1777 لجنة سير على مستوى الجمهورية حيث يختبر  قرابة 656 طالب وطالبة من مختلف المحافظات، حيث يستمر الطلاب فى الامتحانات لمدة 10 أيام يتخللها إجازة عيد الفطر وفروق المواد فى جدول الامتحانات وبعض الإجازات الأخرى.

ويؤدى الامتحانات فى الشعبة الأدبية 266 ألف و898 طالبة وطالبة على مستوى الجمهورية، إضافة إلى 114 ألف و716 فى شعبة العلمى رياضة و264697 طالبا فى شعبة العلمى علوم، كما يوجد 58 طالبا يؤدى الامتحان داخل  مستشفى 57357، و3 طلاب فى مستشفى أورام طنطا، و63 طالبا فى معهد الأورام، إضافة إلى 60 طالبا فى السجون.

 

 


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الثانوية العامة

الثانوية العامة 2018

امتحانات الثانوية العامة 2018

امتحان اللغة العربية للثانوية العامة

امتحان اللغة الأجنبية الثانية

الفرنساوي

لجان الثانوية




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