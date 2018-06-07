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خيانة أمانة.. زوج ينتقم من زوجته بشر صورها "عارية" على "فيس بوك"

الخميس، 07 يونيو 2018 02:41 م
خيانة أمانة.. زوج ينتقم من زوجته بشر صورها "عارية" على "فيس بوك" الفيس بوك- أرشيفية
كتب أحمد حسنى
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شهد حى المرج واقعة مؤسفة، بعد أن أقدم زوج على الانتقام من زوجته بنشر صورها بملابس المنزل عبر مواقع التواصل الاجتماعى " فيس بوك"، وتوزيع الصور على أصدقاء ابنها بالمدرسة.

 

تعود الواقعة لتلقى قسم المرج بلاغ من " أمل .أ" 40 عام " ربة منزل"، تتهم فيه زوجها " حسين.ع" بنظر صورها بملابس المنزل عبر مواقع التواصل الاجتماعى " فيس بوك"، وعلى أصدقاء ابنها بالمدرسة وأقاربها ومعارفها، بسبب خلافات عائلية بينهم منذ فترة.

 

وأضافت الزوجة، فى بلاغها أن هناك قضية ينظرها القضاء حاليا بين الطرفين بسبب الخلافات بينهم، لكنها فوجئت خلال شهر رمضان، بنشر صورها بملابس المنزل عبر المواقع وبين أقاربها وأصدقاء ابنها، ما تسبب فى أزمة نفسية لابنها وأزمات كثيرة وسط العائلة.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتم إخطار نيابة المرج برئاسة المستشار أحمد شديد، الذى أمر بسرعة ضبط الزوج والتحقيق فيما نسب إليه.


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