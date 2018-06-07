حملة مكبرة غرب مدينة نصر لرفع الإشغالات.. وإصلاح كسر ماسورة مياه بامتداد رمسيس

كتب سيد الخلفاوى

شنت الأجهزة التنفيذية بحى غرب مدينة نصر، حملة مكبرة لرفع الإشغالات، بالتنسيق مع شرطة المرافق، شملت عدة مناطق بالحى، واستهدفت رفع إشغالات المطاعم والمحال.

وأسفرت الحملة عن رفع اشغالات من أمام مطعم بشارع تهامة المتقاطع مع الخليفة الظافر فى الحى السابع، وكذلك رفع اشغالات من أمام محل فواكه وكشك بمساكن ضباط الصف فى الحى السادس، كما تم رفع اشغالات من أمام سوبر ماركت بشارع السلام بعزبة العرب.

كما أسفرت الحملة عن رفع اشغالات اعلان مخالف من أمام مطعم بشارع الخليفة الظافر فى الحى السابع، كما تم استكمال ازالة الاعلانات المخالفة بمدخل نادى المقاولين العرب وشارع عبد الله العربى وشارع الخليفة.

كما تم شن حملة رفع اشغالات على منطقة مساكن الجبل الاخضر أسفرت عن رفع المخالفات الخاصة بعدة محلات واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

وفى سياق آخر تمكنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، من اصلاح كسر ماسورة مياه بشارع امتداد رمسيس3 .