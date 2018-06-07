حملات لرفع الإشغالات فى الأزبكية وباب الشعرية

كتب سيد الخلفاوى

نفذ حى الأزبكية بالقاهرة حملة مكبرة لرفع الإشغالات بمنطقة القللى، بالتنسيق مع شرطة المرافق.

وفى السياق شن حى باب الشعرية حملة مكبرة لرفع الإشغالات ومراجعة تراخيص المحال وغلق المخالفة منها، بمناطق مربع بركة الرطل ومربع بين السيارج ومربع المنسى، كما تم غلق مخزن مخالف.

وأكد اللواء محمد أيمن عبد التواب نائب محافظ القاهرة للمنطقتين الغربية والشمالية أنه يجرى الآن تجديد سور شارع الأوتوستراد بحى منشأة ناصر الموازى لشريط السكة الحديد، الذى كان على وشك الانهيار.

وأضاف نائب محافظ القاهرة، أنه ضمن أعمال التطوير تم رصف شارع العدوية البرانى بحى بولاق أبو العلا، ورصف الأجزاء التالفة بشارع أحمد صبرى بالزمالك.