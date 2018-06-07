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حبس 8 عاطلين كونو تشكيلا عصابيا للسطو والبلطجة بالمنوفية

الخميس، 07 يونيو 2018 02:12 م
حبس 8 عاطلين كونو تشكيلا عصابيا للسطو والبلطجة بالمنوفية حبس - أرشيفية
المنوفية_ محمد فتحى
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قررت نيابة مركز قويسنا بمحافظة المنوفية ،حبس 8 عاطلين كونو أخطر تشكيل عصابى لأعمال السطو والبلطجة، أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

تلقى اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية، إخطارا من العميد سيد سلطان مدير المباحث الجنائية يفيد من ورود معلومات لضباط مباحث مركز شرطة قويسنا تفيد قيام كل من  "خ أ س ق" بدون عمل ومقيم دائرة المركز سبق اتهامه فى 8 قضايا سرقة، ضرب، قتل عمد ، ويتردد عليه كل من  "م م ع" بدون عمل ومقيم قليوبية، و"م ف ج م م" قهوجى ومقيم قليوبية سبق اتهامه في 13 قضية سرقة بالإكراه، مخدرات، و "ش إ م"  سائق ومقيم القاهرة،  و"م ع ع" بدون عمل ومقيم قليوبية، و"ر ص ص ع" عامل ومقيم قليوبية، و"ك م ح ح"،بدون عمل ومقيم القاهرة ، و"م  ع ن" بدون عمل ومقيم القاهرة كونوا فيما بينهم تشكيلا عصابياً يتزعمه الأول تخصص فى أعمال البلطجة وفرض السيطرة والاستئجار للسطو على أراضي الغير متخذين من مسكن الأول مكان لاختبائهم حاملين أسلحة نارية .

عقب تقنين الإجراءات قامت مأمورية تحت اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية، برئاسة العميد  سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائى ضمت ضباط مباحث مركز قويسنا وضباط إدارة البحث الجنائي تنسيقاً وفرع الأمن العام بالمنوفية، وتم ضبط جميع المذكورين وبحوزتهم  2 بندقية آليه ، 2 بندقية خرطوش، فرد خرطوش ،70 طلقة آليه - 45 طلقة خرطوش، مبلغ مالي ،سيارة ،2 دراجة نارية بدون لوحات

وبمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط اعترفوا بحيازتهم للأسلحة النارية لإستخدامها في أعمال البلطجة والمبلغ المالي من حصيلة أعمالهم والسيارة والدراجات البخارية لاستخدامها في تنقلاتهم وتم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وتحرر عن ذلك المحضر اللازم .


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