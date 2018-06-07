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الخميس، 07 يونيو 2018 01:55 م
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حبس 3 عاطلين 4 أيام بتهمة حيازتهم 20 ألف قرص مخدر بالمنوفية

الخميس، 07 يونيو 2018 01:33 م
حبس 3 عاطلين 4 أيام بتهمة حيازتهم 20 ألف قرص مخدر بالمنوفية حبس - أرشيفية
المنوفية _ محمد فتحى
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قررت نيابة منوف بمحافظة المنوفية، برئاسة المستشار أحمد سمير رئيس النيابة حبس 3 عاطلين تم ضبطهم وبحوزتهم 20 ألف قرص مخدر، وذلك قبل ترويجهم على المواطنين، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تلقى اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية، إخطارا من العميد سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائى، يفيد بتمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة منوف، بالإشتراك مع ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، برئاسة الرائد أحمد عرفة رئيس مباحث قسم منوف، من ضبط كل من " ع ج م " فنى، و "ع ا ع" سائق، و"ع س ع" صاحب محل ملابس، أثناء تواجدهم بمدينة منوف مستقلين سيارة قيادة الثانى، وبحوزتهم 20 ألف قرص لعقار الترمادول المخدر بقصد الاتجار، ومبلغ مالى و3 هواتف محمولة، تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، تحرر عن ذلك المحضر اللازم .

 

 

 
 
 
 

 


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