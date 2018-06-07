video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 07 يونيو 2018 10:48 ص
خالد صلاح
}
الرئيسية اقتصاد وبورصة

توقيع عقد توسعات معمل تكرير ميدور مع شركة إيطالية بتكلفة 1.7 مليار دولار

الخميس، 07 يونيو 2018 09:45 ص
توقيع عقد توسعات معمل تكرير ميدور مع شركة إيطالية بتكلفة 1.7 مليار دولار طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية
كتب أحمد أبو حجر
إضافة تعليق

شهد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية توقيع عقد تنفيذ مشروع توسعات معمل تكرير ميدور مع شركة تكنيب الإيطالية لتعظيم إنتاج المنتجات البترولية الوسطى، حيث يهدف المشروع إلى زيادة طاقة التكرير الحالية من 115 ألف برميل يومياً إلى 175 ألف برميل، وتبلغ قيمة العقد التى تشتمل على أعمال الإنشاءات والتوريدات والتصميمات الهندسية بنحو 1.7 مليار دولار من إجمالى تكاليف المشروع البالغة نحو 2.2 مليار دولار .

وقع العقد الدكتور محمد عبد العزيز رئيس شركة ميدور والسيد ماركو فيلا رئيس شركة تكنيب الإيطالية بحضور المهندس محمد سعفان وكيل أول الوزارة لشئون البترول والمهندس عابد عز الرجال الرئيس التنفيذى لهيئة البترول والمهندس علاء حجازى نائب رئيس الهيئة للتخطيط والمشروعات والمهندس محمد حتحوت رئيس شركة إنبى والمهندس وليد لطفى رئيس شركة بتروجت .

وعقب التوقيع أكد الملا أن هذا المشروع يأتى ضمن الخطة المتكاملة التى وضعتها وزارة البترول لتطوير ورفع كفاءة معامل التكرير الحالية ورفع جودة المنتجات من خلال تنفيذ عدد من المشروعات الجديدة للتكرير والتصنيع وإضافة وحدات إنتاجية فى المعامل القائمة بمحافظات القاهرة والإسكندرية وأسيوط والسويس بهدف تأمين إمدادات الوقود ومواكبة الطلب المحلى المتزايد على المنتجات البترولية، وتقليص الكميات التى يتم استيرادها من المنتجات البترولية الرئيسية (البنزين والسولار والبوتاجاز)، وهو ما يؤدى إلى توفير النقد الأجنبى وتخفيف الضغط على ميزان المدفوعات فى الموازنة العامة للدولة، وأضاف الملا أنه إلى جانب ذلك سيسهم تطوير هذه المعامل بدور فعال فى تحقيق مشروع مصر القومى بتحويلها إلى مركز محورى لتجارة وتداول البترول والغاز الطبيعى.

وتجدر الإشارة إلى أن مشروع توسعات معمل تكرير ميدور الذى سيشارك فى تنفيذه شركتا إنبى وبتروجت سيساهم فى زيادة الطاقة التصميمية للمعمل بنسبة 60%، حيث سيؤدى إلى زيادة كميات إنتاج البوتاجاز الحالى بنحو 145 ألف طن سنوياً، والبنزين (95) بنحو 600 ألف طن سنوياً، والسولار بنحو مليون طن سنوياً، ووقود النفاثات بنحو 1.3 مليون طن سنوياً، هذا بخلاف منتجى الفحم والكبريت.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الحكومة توافق على التعاقد مع بنك عالمى للتأمين ضد مخاطر ارتفاع أسعار البترول

البترول: إنهاء 97% من مشروع النافتا لمضاعفة إنتاج بنزين 92 و95 بالإسكندرية

البترول

وزير البترول

معمل تكرير ميدور

اخبار البترول

اخبار الاقتصاد

الاستثمارات فى البترول




لا تفوتك
تقرير دولى: مصر ضمن أكبر 10 دول بها احتياطى غاز طبيعى بالمياه العميقة

تقرير دولى: مصر ضمن أكبر 10 دول بها احتياطى غاز طبيعى بالمياه العميقة

كوبر: كهربا ومروان ووردة مكاسب ودية بلجيكا.. ومستوى المدافعين "غير مرضى"

كوبر: كهربا ومروان ووردة مكاسب ودية بلجيكا.. ومستوى المدافعين "غير مرضى"

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر

13محطة بمحاكمة بديع و738 آخرين بـ"فض اعتصام رابعة العدوية".. تعرف عليها

13محطة بمحاكمة بديع و738 آخرين بـ"فض اعتصام رابعة العدوية".. تعرف عليها

الإحصاء: 2.5 مليون مولود فى 2017 بمعدل 26.8 طفل لكل 1000 نسمة

الإحصاء: 2.5 مليون مولود فى 2017 بمعدل 26.8 طفل لكل 1000 نسمة

روجينا تنشر فيديو ليسرا تغنى مع الأطفال 3 دقات: "منهج فى الحياة والإبداع"

روجينا تنشر فيديو ليسرا تغنى مع الأطفال 3 دقات: "منهج فى الحياة والإبداع"

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة