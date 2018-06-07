توقيع عقد توسعات معمل تكرير ميدور مع شركة إيطالية بتكلفة 1.7 مليار دولار

كتب أحمد أبو حجر

شهد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية توقيع عقد تنفيذ مشروع توسعات معمل تكرير ميدور مع شركة تكنيب الإيطالية لتعظيم إنتاج المنتجات البترولية الوسطى، حيث يهدف المشروع إلى زيادة طاقة التكرير الحالية من 115 ألف برميل يومياً إلى 175 ألف برميل، وتبلغ قيمة العقد التى تشتمل على أعمال الإنشاءات والتوريدات والتصميمات الهندسية بنحو 1.7 مليار دولار من إجمالى تكاليف المشروع البالغة نحو 2.2 مليار دولار .

وقع العقد الدكتور محمد عبد العزيز رئيس شركة ميدور والسيد ماركو فيلا رئيس شركة تكنيب الإيطالية بحضور المهندس محمد سعفان وكيل أول الوزارة لشئون البترول والمهندس عابد عز الرجال الرئيس التنفيذى لهيئة البترول والمهندس علاء حجازى نائب رئيس الهيئة للتخطيط والمشروعات والمهندس محمد حتحوت رئيس شركة إنبى والمهندس وليد لطفى رئيس شركة بتروجت .

وعقب التوقيع أكد الملا أن هذا المشروع يأتى ضمن الخطة المتكاملة التى وضعتها وزارة البترول لتطوير ورفع كفاءة معامل التكرير الحالية ورفع جودة المنتجات من خلال تنفيذ عدد من المشروعات الجديدة للتكرير والتصنيع وإضافة وحدات إنتاجية فى المعامل القائمة بمحافظات القاهرة والإسكندرية وأسيوط والسويس بهدف تأمين إمدادات الوقود ومواكبة الطلب المحلى المتزايد على المنتجات البترولية، وتقليص الكميات التى يتم استيرادها من المنتجات البترولية الرئيسية (البنزين والسولار والبوتاجاز)، وهو ما يؤدى إلى توفير النقد الأجنبى وتخفيف الضغط على ميزان المدفوعات فى الموازنة العامة للدولة، وأضاف الملا أنه إلى جانب ذلك سيسهم تطوير هذه المعامل بدور فعال فى تحقيق مشروع مصر القومى بتحويلها إلى مركز محورى لتجارة وتداول البترول والغاز الطبيعى.

وتجدر الإشارة إلى أن مشروع توسعات معمل تكرير ميدور الذى سيشارك فى تنفيذه شركتا إنبى وبتروجت سيساهم فى زيادة الطاقة التصميمية للمعمل بنسبة 60%، حيث سيؤدى إلى زيادة كميات إنتاج البوتاجاز الحالى بنحو 145 ألف طن سنوياً، والبنزين (95) بنحو 600 ألف طن سنوياً، والسولار بنحو مليون طن سنوياً، ووقود النفاثات بنحو 1.3 مليون طن سنوياً، هذا بخلاف منتجى الفحم والكبريت.