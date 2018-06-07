تفتيش ذاتى لطلاب الثانوية بلجان شبرا والأمن للطلاب :"اللى معاه موبايل يسلمه"

كتب محمود راغب _ تصوير كريم عبد العزيز

بدأت منذ قليل، لجان مدارس شبرا الإعدادية بنين، والتوفيقية بروض الفرج بمحافظة القاهرة، السماح لطلاب الثانوية العامة بالدخول لأداء امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية.

وشهدت اللجان تواجد للأمن الإدارى وسط تفتيش ذاتى للطلاب وسط تعليمات للطلاب بعدم اصطحاب الموبايل داخل اللجان، فيما وجه أحد أفراد الأمن للطلاب قائلا: "اللى معاه موبايل يسلمه" .

الجدير بالذكر أن امتحانات الثانوية العامة انطلقت الأحد الماضى 3 يونيو الجارى وتنتهى 1 يوليو القادم؛ ويؤدى الطلاب امتحاناتهم فى 1777 لجنة سير على مستوى الجمهورية، حيث يختبر قرابة 656 ألف طالبا وطالبة من مختلف المحافظات، حيث يستمر الطلاب فى الامتحانات لمدة 10 أيام يتخللها إجازة عيد الفطر وفروق المواد فى جدول الامتحانات وبعض الإجازات الأخرى.

ويؤدى الامتحانات فى الشعبة الأدبية 266 ألفًا و898 طالبا وطالبة على مستوى الجمهورية، إضافة إلى 114 ألفا و716 طالبا وطالبة فى شعبة العلمى رياضة و264697 طالبا وطالبة فى شعبة العلمى علوم، كما يوجد 58 طالبا يؤدى الامتحان داخل مستشفى 57357، و3 طلاب فى مستشفى أورام طنطا، و63 طالبا فى معهد الأورام، إضافة إلى 60 طالبا فى السجون.