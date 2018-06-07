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تعليم بنى سويف: التحقيق مع الطالب مسرب "الألمانية" بعد امتحان التربية الوطنية

الخميس، 07 يونيو 2018 11:39 ص
تعليم بنى سويف: التحقيق مع الطالب مسرب "الألمانية" بعد امتحان التربية الوطنية امتحان
بنى سويف أيمن لطفى
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أكدت سهام يوسف رئيس غرفة عمليات متابعة لجان امتحانات الثانوية العامة فى بنى سويف، على أن الطالب الذى قام بتصوير ونشر أجزاء من امتحان اللغة الأجنبية الثانية "الفرنساوى" على صفحات الغش الإلكترونى بعد مرور نصف ساعة من بدء لجنة مادة اللغة الأجنبية الثانية، يؤدى الامتحانات بلجنة الشهيد صفوت عبدالعظيم بشارع صلاح سالم بمدينة بنى سويف .

وأضافت سهام يوسف لـ"اليوم السابع"، أن غرفة العمليات فى مثل هذه الحالات يتم التحفظ على الجهاز الذى استخدمه الطالب فى تصوير الأسئلة، ويسمح للطالب بالاستمرار فى تأدية الامتحان بعد تحرير محضر غش خاص بالمادة، ويسمح له أداء امتحان الفترة الثانية فى مادة التربية الوطنية ثم يخضع الطالب للتحقيق بمعرفة الشؤون القانونية.

 كانت وزارة التربية والتعليم، أعلنت التوصل للطالب فور تصويره ورقة أسئلة الفرنساوى عقب بدء الامتحان بنصف ساعة.

الجدير بالذكر أن امتحانات الثانوية العامة انطلقت الأحد 3 يونيو الجارى وتنتهى 1 يوليو القادم؛ ويؤدى الطلاب امتحاناتهم فى 1777 لجنة سير على مستوى الجمهورية، حيث يختبر قرابة 656 ألف طالبا وطالبة من مختلف المحافظات، حيث يستمر الطلاب فى الامتحانات لمدة 10 أيام يتخللها إجازة عيد الفطر وفروق المواد فى جدول الامتحانات وبعض الإجازات الأخرى.

 ويؤدى الامتحانات فى الشعبة الأدبية 266 ألفًا و898 طالبًا وطالبة على مستوى الجمهورية، إضافة إلى 114 ألفًا و716 طالبا وطالبة فى شعبة العلمى رياضة و264697 طالبا وطالبة فى شعبة العلمى علوم، كما يوجد 58 طالبا يؤدى الامتحان داخل مستشفى 57357، و3 طلاب فى مستشفى أورام طنطا، و63 طالبا فى معهد الأورام، إضافة إلى 60 طالبا فى السجون.


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