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تعليم الجيزة: لم نتلق أى شكاوى بشأن امتحان اللغة الأجنبية الثانية

الخميس، 07 يونيو 2018 02:36 م
تعليم الجيزة: لم نتلق أى شكاوى بشأن امتحان اللغة الأجنبية الثانية طلبة الثانوية العامة
كتب إبراهيم سالم
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قالت إلهام إبراهيم، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، إن غرفة عمليات المديرية لم تتلق أية شكاوى بشأن سير عملية الامتحانات للثانوية العامة فى مادتى اللغة الأجنبية الثانية والتربية الوطنية اليوم الخميس، مشيرة إلى أنه تم التنبيه على القائمين على الامتحانات على تذليل العقبات لمرور الامتحانات بسلام.

 

وأضافت إبراهيم، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن غرفة عمليات المديرية على استعداد كامل لاستقبال باقى الامتحانات الخاصة بالثانوية العامة.

 

يذكر أن طلبة الثانوية العامة يؤدون اليوم الامتحان فى اللغة الأجنبية الثانية والتربية الوطنية.

 

الجدير بالذكر أن امتحانات الثانوية العامة بدأت الأحد الماضى 3 يونيو الجارى وتنتهى 1 يوليو القادم؛ ويؤدى الطلاب امتحاناتهم فى 1777 لجنة سير على مستوى الجمهورية حيث يختبر قرابة 656 طالبًا وطالبة من مختلف المحافظات، حيث يستمر الطلاب فى الامتحانات لمدة 10 أيام يتخللها إجازة عيد الفطر وفروق المواد فى جدول الامتحانات وبعض الإجازات الأخرى.

 

ويؤدى الامتحانات فى الشعبة الأدبية 266 ألفًا و898 طالبًا وطالبة على مستوى الجمهورية، إضافة إلى 114 ألفًا و716 فى شعبة العلمى رياضة و264697 طالبا فى شعبة العلمى علوم، كما يوجد 58 طالبا يؤدى الامتحان داخل مستشفى 57357، و3 طلاب فى مستشفى أورام طنطا، و63 طالبا فى معهد الأورام، إضافة إلى 60 طالبا فى السجون.


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الثانوية العامة

اللغة الأجنبية الثانية

الامتحانات




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