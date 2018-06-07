تعرف على شروط القبول برياض الأطفال محافظة القاهرة

ماجد تمراز

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة عن شروط قواعد القبول برياض الأطفال للعام الدراسى 2018\2019، حيث من المقرر أن يتم التقديم للالتحاق بمدراس الرسمية لغات أو مدارس الرسمية المتميزة لغات فقط من خلال الموقع الإلكترونى للإدارة التعليمية، بدءا من اليوم ، وحتى نهاية شهر يونيو الجارى.

وكشف محمد عبد التواب، مدير التعليم العام بالمديرية، عن أنه على ولى الأمر اختيار مدرسة واحدة من المدارس الرسمية لغات كرغبة واحدة فقط بالإدارة التعليمية التى يقع بها المربع السكنى المتواجد ببطاقته، بالإضافة إلى اختيار مدرسة واحدة من المدارس الرسمية المتميزة لغات كرغبة واحدة فقط ولكن غير مقيدة بالإدارة التعليمية.

وأضاف مدير التعليم العام، أن يكون حساب السن المقبول لرياض الأطفال بجميع المدارس الخاصة بنوعيها والرسمية المتميزة والرسمية للغات بالقاهرة، على أساس السن فى أول أكتوبر 2018، ويسمح بالتقدم لكل طفل من سن الرابعة ودون السادسة، لافتا إلى أنه يجوز حال وجود أماكن النزول بالسن إلى ثلاث سنوات ونصف، تنفيذا للقرار الوزارى"138" لسنة 2007، وذلك للمدارس الخاصة فقط، وبعد موافقة مدير المديرية.

وأوضح "عبد التواب"، أنه يكون الحد الأدنى لسن قبول رياض الأطفال بالمدارس الرسمية المتميزة والمدارس الرسمية للغات والخاصة، نظام السنة الواحدة هو خمس سنوات وفى حال وجود أماكن بالنزول إلى سن أربعة سنوات ونصف، موضحا أنه لا يجوز قبول الأطفال فى سن الإلزام بفصول رياض الأطفال الرسمية أو الخاصة.

وأشار إلى أن كثافة الفصل الواحد برياض الأطفال تكون وفقا للقرارات الوزارية، والقواعد المنظمة ،موضحا أنه حال قبول الطفل يتم طباعة الورقة الدالة على ذلك من الموقع الإلكترونى الخاص بالإدارة التعليمية وتسليمها للمدرسة ، موضحا أنه يتم تشكيل لجنة بكل مدرسة برئاسة المدير، من أجل تلقى طلبات الالتحاق.

وأكد أنه حال عدم توافق عنوان ولى الأمر مع العنوان المدون بالبطاقة يعد التقديم لاغ،مشددا على ضرورة اصطحاب الطفل عند التقديم.