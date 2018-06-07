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الخميس، 07 يونيو 2018 11:37 م
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الرئيسية اقتصاد وبورصة

تعرف على رحلة انخفاض معدل البطالة من 13.4% لـ 10.6%

الخميس، 07 يونيو 2018 10:04 م
تعرف على رحلة انخفاض معدل البطالة من 13.4% لـ 10.6% الرئيس عبدالفتاح السيسي
كتبت هبه حسام
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شهدت الفترة الرئاسية الأولى للرئيس عبد الفتاح السيسى، تطور كبير فى معدل البطالة، وتراجع المؤشر بنسبة 2.8% على مدار 4 سنوات من 13.4% خلال الربع الثالث للعام المالى 2013/ 2014، إلى 10.6% خلال الربع الثالث من العام المالى الحالى 2017/ 2018، وبحسب البيانات الرسمية الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، نعرض رحلة معدل البطالة خلال 4 سنوات. 

-    خلال الربع الثالث من العام المالى 2013/2014، سجل معدل البطالة 13.4%.

-    انخفض إلى 12.8% خلال الربع الثالث من العام المالى التالى 2014/ 2015.

-    وفى الربع المماثل أيضاً من العام المالى 2015/ 2016، تراجع معدل البطالة ليسجل 12.7% .

-    واصل معدل البطالة تراجعه، ليسجل 12% خلال الربع الثالث من العام المالى 2016/ 2017.

-    وفى الربع الثالث من العام المالى الحالى 2017 2018، تراجع معدل البطالة بشكل كبير ليصل إلى 10.6%.

وبتراجع معدل البطالة على مدار الفترة المذكورة، من 13.4%، إلى 10.6%، يكون انخفض عدد العاطلين بنحو 600 ألف عاطل، من 3.695 مليون متعطل خلال الربع الثالث من العام المالى 2013/ 2014، إلى 3.094 مليون متعطل فى الربع المماثل من العام المالى الحالى 2017/ 2018.

 


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