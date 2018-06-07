تعرف على إجراءات وزارة الرى للحد من مخالفات الأرز × 5 معلومات

كتبت أسماء نصار

تنفذ وزارة الرى العام الحالى عدد من الإجراءات الصارمة للحد من زيادة المساحات المنزرعة بمحصول الأرز بالمخالفة لقرار الحكومة بتحديد المساحة المنزرعة بالأرز العام الحالى بـ824 ألف فدان موزعة على 9 محافظات منهم 100 ألف فدان يتم ريها بمياه الصرف الزراعى.

وفى التقرير التالى نرصد إجراءات وزارة الرى للحد من مخالفات الارز.

1- جميع ادارات الرى فى كافة المحافظات تعمل على ازالة المخالفات أولا بأول تنفيذًا لقرار الحكومة الصادر فى هذا الشأن.

2- استخدام مواد كيمائية لإزالة المشاتل المخالفة أو تجريف التربة.

3- يتم متابعة المساحات المنزرعة بالأرز عن طريق الأقمار الصناعية والتنسيق مع وزارة الزراعة لتنفيذ كروكى المساحات المتفق عليها.

4- تحصيل غرامة مقابل الاستغلال للمياه الزائدة فى المساحات المنزرعة بالمخالفة لقرار الحكومة.