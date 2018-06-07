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تعرف على إجراءات وزارة الرى للحد من مخالفات الأرز × 5 معلومات

الخميس، 07 يونيو 2018 03:10 ص
تعرف على إجراءات وزارة الرى للحد من مخالفات الأرز × 5 معلومات الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى
كتبت أسماء نصار
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تنفذ وزارة الرى العام الحالى عدد من الإجراءات الصارمة للحد من زيادة المساحات المنزرعة بمحصول الأرز بالمخالفة لقرار الحكومة بتحديد المساحة المنزرعة بالأرز العام الحالى بـ824 ألف فدان موزعة على 9 محافظات منهم 100 ألف فدان يتم ريها بمياه الصرف الزراعى.

وفى التقرير التالى نرصد إجراءات وزارة الرى للحد من مخالفات الارز.

1- جميع ادارات الرى فى كافة المحافظات تعمل على ازالة المخالفات أولا بأول تنفيذًا لقرار الحكومة الصادر فى هذا الشأن.

2-  استخدام مواد كيمائية لإزالة المشاتل المخالفة أو تجريف التربة.

3- يتم متابعة المساحات المنزرعة بالأرز عن طريق الأقمار الصناعية والتنسيق مع وزارة الزراعة لتنفيذ كروكى المساحات المتفق عليها.

4- تحصيل غرامة مقابل الاستغلال للمياه الزائدة فى المساحات المنزرعة بالمخالفة لقرار الحكومة.

5- توعية المزارعين بضرورة الحفاظ على الموارد المائية المحدودة من الهدر.


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