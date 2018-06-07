تعرف على أبرز تصريحات فلاديمير بوتين خلال لقاء "اسأل الرئيس"

كتب محمد جمال

تحت عنوان أسال الرئيس، أجرى الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، لقاء مباشر مع المواطنين، بشكل جديد هذا العام، عبر الفيديو كونفرانس، إذ يوجه بوتين الأسئلة التى يتلقاها من المواطنين مباشرة إلى الوزراء وحكام الكيانات الفيدرالية مباشرة على الهواء.

وبدأ منظمو الفعالية فى تلقى أسئلة المواطنين منذ الساعة الثامنة صباح يوم 27 مايو الماضى، وسيستمر جمع أكثر الأسئلة إثارة وإلحاحا حتى انتهاء برنامج "الخط المباشر" التلفزيونى اليوم، والذى تم تنظيمه داخل استوديو ضخم ، يجلس فيه جميع المنظمين والقائمين على إدارة اللقاء مع بوتين.

الرئيس الروسى فلاديمير بوتين

و"الخط المباشر" هذه المرة يتميز، بالابتكارات التكنولوجية ونطاق التغطية الجغرافية والاستجابة العملية للمسؤولين.

وبشكل تقليدى تجرى الفعالية فى مجمع "جوستينى دفور" القريب من الساحة الحمراء، ولكن هذه المرة لن يكون كبيرا، عدد الحضور الذين سيوجهون الأسئلة من القاعة للرئيس مباشرة، وسيتم الاستعاضة عن ذلك بالتركيز على أسئلة المواطنين الذين لا يملكون إمكانية الحضور إلى موسكو، ولذلك يتحدثون مع بوتين عبر شاشات التلفزيون.

وقال منظمو البث، إنه تم تثبيت شاشات تفاعلية فى الاستوديو، يمكنها أن تستقبل فى وقت واحد حتى 45 إشارة، وسيتم عليها عرض رسائل SMS و MMS.

ويقدم لكم اليوم السابع أبرز التصريحات التى أدلى بها الرئيس الروسى بوتين خلال" جلسة " إسأل الرئيس...."

بوتين: معدل التضخم حاليا في روسيا تدنى بشكل تاريخي.

بوتين: الاحتياطيات الدولية من الذهب والعملات بلغت 450 مليار دولار.

بوتين: مهمتنا تقليص الفقر بنحو الضعفين.

بوتين: اتخذت قرارا بتحديث الحكومة مع البقاء على الشخصيات التي أظهرت كفاءتها.



جانب من مبادرة إسأل الرئيس الروسى

بوتين: الحكومة اتخذت مؤخرا قرارات لتنظيم أسعار المحروقات في البلاد.

بوتين: أدعم مشروع قانون لزيادة رسوم تصدير المنتجات النفطية.

بوتين: مع انتهاء بطولة العالم سنوظف البنية التحتية لتنمية الرياضة في البلاد.

بوتين: الاتهامات ضد روسيا والعقوبات هدفها عرقلة تطور بلادنا.

بوتين: الحرب العالمية الثالثة ستنهي العالم وهذا ما يحتم الحد من الصراعات.

بوتين: أوروبا بدأت بالحديث علنا حول إلغاء العقوبات المفروضة على روسيا.

بوتين: لا نعتزم حظر شبكات التواصل الاجتماعي فى روسيا.



لقاء الرئيس الروسى

بوتين: رجال الأعمال الروس يتعرضون للاضطهاد فى دول مثل بريطانيا.

بوتين: باقون فى سوريا، والعملية العسكرية هناك فرصة فريدة لاختبار وتدريب قواتنا، وتدمير الإرهابيين.

بوتين: الحديث عن تدخل روسى فى الانتخابات الأمريكية "هراء".

بوتين: كل خطط روسيا فى كردستان العراق قانونية.

بوتين: روسيا تريد الوصول إلى يوليا سكريبال.