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ترامب: نزع السلاح النووى فى شبه الجزيرة الكورية سيبدأ عهدًا جديدًا من الاستقرار

الخميس، 07 يونيو 2018 08:37 م
ترامب: نزع السلاح النووى فى شبه الجزيرة الكورية سيبدأ عهدًا جديدًا من الاستقرار ترامب
كتب أحمد عبد الرحمن
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قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، إنه يستعد للقاء الزعيم الكورى الشمالى، مشيراً إلى أن رئيس الوزراء اليابانى ورئيس كوريا الجنوبية كانا مفيدان، مردفاً: "نود أن نرى شيئاً جميلاً يحدث لكوريا الجنوبية والشمالية واليابان والولايات المتحدة وباقى العالم".

 

وأضاف، خلال مؤتمر صحفى مع رئيس وزراء اليابان شينزو آبى: "شراكتنا كانت قيمة للوصول إلى هذه اللحظة، ولا نزال على تواصل وثيق وسنبقى فى الأسابيع المقبلة حول مواضيع بما فيها المختطفين اليابانيين.. آمل أن اللقاء المقبل فى سنغافورة يمثل بداية مستقبل مشرق لكوريا الشمالية ومستقبل مشرق جديد للعالم".

 

وأوضح أن نزع السلاح النووى فى شبه الجزيرة الكورية سيبدأ عهداً جديداً من الاستقرار والسلام للكوريتين وللناس فى كل مكان، مردفاً: "رئيس الوزراء آبى وأنا نعمل على تحسين العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة واليابان، والولايات المتحدة وقعت على اتفاقية من ست نقاط مع اليابان تعتمد على أسس التبادلية من أجل التطرق للعجز التجارى الكبير وإزالة الحواجز أمام التجارة الأمريكية والتوصل إلى شراكة اقتصادية منصفة ومفيدة".


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