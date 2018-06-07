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الخميس، 07 يونيو 2018 02:25 ص
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تراجع خسائر الشوربجى العامة للغزل والنسيج لـ 106 ملايين جنيه

الخميس، 07 يونيو 2018 02:00 ص
تراجع خسائر الشوربجى العامة للغزل والنسيج لـ 106 ملايين جنيه محمد جمعه رئيس شركة الشوربجى العامة للغزل
كتب عبد الحليم سالم
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كشف المهندس محمد جمعة رئيس مجلس إدارة شركة الشوربجى العامة  للغزل والنسيج ، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال، عن تراجع خسائر الشركة إلى 106 ملايين جنيه ، منها 94.5  مديونية بنك الاستثمار القومى ، والتى نجحت وزارة قطاع الاعمال العام فى تسويتها مع وزارة التخطيط فى خطوة تمثل دفعة قوية للشركات.
 
 
وأضاف جمعة ل" اليوم السابع " ، أن خسائر العام الماضى كانت 167 مليون جنيه ، منها 74 مليون جنية مديونية بنك الاستثمار القومى.
 
 
وأشار محمد جمعة أن مجمل خسائر العام الجارى بدون فوائد القروض فقط 11.5 مليون جنيه ، لافتا إلى أن ذلك يرجع للدعم الكبير من الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس ، برئاسة الدكتور أحمد مصطفى .
 
وفيما يتعلق بإمكانية التوسع فى الصادرات قال جمعة إنه لابد من تحديث الماكينات أولا للمنافسة العالمية ، وهذا سيتم وفق خطة التطوير التى تتبناها الشركة القابضة .
 
 
 

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