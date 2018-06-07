تراجع خسائر الشوربجى العامة للغزل والنسيج لـ 106 ملايين جنيه

كتب عبد الحليم سالم

كشف المهندس محمد جمعة رئيس مجلس إدارة شركة الشوربجى العامة للغزل والنسيج ، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال، عن تراجع خسائر الشركة إلى 106 ملايين جنيه ، منها 94.5 مديونية بنك الاستثمار القومى ، والتى نجحت وزارة قطاع الاعمال العام فى تسويتها مع وزارة التخطيط فى خطوة تمثل دفعة قوية للشركات.

وأضاف جمعة ل" اليوم السابع " ، أن خسائر العام الماضى كانت 167 مليون جنيه ، منها 74 مليون جنية مديونية بنك الاستثمار القومى.

وأشار محمد جمعة أن مجمل خسائر العام الجارى بدون فوائد القروض فقط 11.5 مليون جنيه ، لافتا إلى أن ذلك يرجع للدعم الكبير من الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس ، برئاسة الدكتور أحمد مصطفى .

وفيما يتعلق بإمكانية التوسع فى الصادرات قال جمعة إنه لابد من تحديث الماكينات أولا للمنافسة العالمية ، وهذا سيتم وفق خطة التطوير التى تتبناها الشركة القابضة .