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تحرير 1745 مخالفة مرورية فى حملة مكبرة بالقليوبية

الخميس، 07 يونيو 2018 02:51 م
تحرير 1745 مخالفة مرورية فى حملة مكبرة بالقليوبية اللواء إيهاب خيرت مدير أمن القليوبية
القليوبية - نيفين طه
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شنت إدارة المرور بالقليوبية، حملة مكبرة لضبط المخالفات المرورية، على الطرق الرئيسية والعامة، أسفرت الحملة عن تحرير1745مخالفة مرورية.
 
وكانت توجيهات اللواء إيهاب خيرت مدير أمن القليوبية، للواء محمد درويش مدير إدارة المرور، القيام بحملة مكبرة على الطرق الرئيسية والعامة بنطاق المحافظة وطريق "القاهرة- الإسكندرية" الزراعى والطريق الدائرى، أسفرت الحملة عن تحرير1745مخالفة مرورية لقائدى السيارات والدراجات النارية و336 مخالفة انتظار خاطئ وتحصيل 9250 جنيها  وسحب 45 دراجة نارية وحجز 5 دراجات.
 
 

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