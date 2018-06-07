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تحرير 1328 مخالفة مرورية وفحص 261 شخصا فى حملات مكبرة بالمنوفية

الخميس، 07 يونيو 2018 09:35 ص
تحرير 1328 مخالفة مرورية وفحص 261 شخصا فى حملات مكبرة بالمنوفية حملة أمنية - صورة أرشيفية
المنوفية - محمود شاكر
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شنت إدارة المرور بمديرية أمن المنوفية، اليوم الخميس، حملة مكبرة بنطاق مديرية أمن المنوفية، تحت إشراف اللواء أحمد عتمان مدير الأمن، وبرئاسة قيادات المديرية، لتأكيد انضباط الشارع ومراعاة حقوق الإنسان وحسن المعاملة.
 
 
وأسفرت الحملة عن تحرير 1328مخالفه متنوعة، شملت 140 حالة انتظار خاطئ تم رفعها بالونش، 70 سيارة بدون رخصه قيادة، 66 سيارة بدون رخصة تسيير، 54 حالة ضبط توك توك وتسليمه، ضبط 18 دراجة نارية بدون لوحات، و968 مخالفة على نموذج 125مرور، وفى مجال ضبط السيارات المتروكة، تم ضبط 10سيارات فى مجال ضبط  قائدى السيارات متعاطى المواد المخدرة، تم ضبط 2 حالة إيجابية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين. 
 
 
كما قامت إدارة المرور، بالتنسيق مع مديرية الشئون الصحية، وتم الحصول على عينات عشوائية من بعض سائقى السيارات، وعددهم 15 سائقا، وتبين وجود 2 حالة إيجابية لكل من "ع ع م"  سائق، و "م ع س" سائق وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة.
 
 
وفى نفس السياق شنت مديرية أمن المنوفية حملة أمنية مكبرة، ضمت رئيس قسم مكافحة جرائم الآداب العامة، أسفرت عن فحص 9 مزارع بدائرة مركز السادات، و29 شخصا جنائيا، تبين أنهم غير مطلوبين، فحص 8 أشخاص تبين أنهم غير مطلوبين، وفى مجال فحص الشقق المفروشة تم فحص 83 شقة مفروشة، و261 شخصا من قاطنيها بدائرة مركز السادات فحص جنائى وتبين أنهم غير مطلوبين، وفى مجال فحص الأجانب فحص 4 سوريين إقامة ساريه، كما تم ضبط 3 قضايا مخالفات المحال العام بدائرة مركز السادات.
 
 

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