تجديد حبس ربة منزل لاتهامها بقتل نجل شقيق زوجها بأوسيم

كتب سليم على

جدد قاضى معارضات محكمة جنح شمال الجيزة، حبس ربة منزل 15 يوما على ذمة التحقيق فى اتهامها بقتل نجل شقيق زوجها بعد استدراجه وكتم أنفاسه وإلقائه فى صندوق القمامة.

وكشفت تحقيقات النيابة الأولية تلقى قسم شرطة أوسيم إخطارا بالعثور على جثة طفل داخل جوال دقيق ملقى بمقلب قمامة بقرية طناش ومربوط حول رقبته ويده اليمنى قطعة من جلباب حريمى، وشكل اللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة العامة للمباحث فريق بحث، توصل إلى أن الطفل يدعى "مصطفى . ا . ع" 3 سنوات واختفى من أمام منزله قبل ساعات من العثور على جثته فتم تركيز خطة البحث على المحيطين بمنزل الطفل المجنى عليه.

وكشفت التحريات أن "نورا . ا " 28 سنة زوجة عم الطفل وراء القتل، لغيرتها من أهل الطفل لثرائهم.

وانتقلت قوة أمنية برئاسة المقدم مصطفى مخلوف رئيس مباحث أوسيم، وتمكنت من ضبط المتهمة التى اعترفت فى مناقشاتها بشعورها بالغيرة من والدى الطفل نظرا لأنهما ميسورين الحال لعملهم فى مجال صيد الأسماك والتجارة به، كما أنها تعتقد أن والدة الطفل تقوم بأعمال السحر لها لإيذائها، وأضافت أنها قررت خطف الطفل ومساومة أسرته لدفع فدية فاستدرجته من أمام منزله بحجة اللهو مع طفلتها ثم اصطحبته إلى سطح منزلها وكبلت يديه وكممت فمه وعصبت عيناه باستخدام جلباب حريمى.

وأضافت المتهمة أنها خشيت افتضاح أمرها فقامت بكتم أنفاس الطفل حتى فارق الحياة ووضعته داخل جوال دقيق فارغ بحقيبة خضراوات واستقلت سيارة ميكروباص وألقت الجثة في مقلب قمامة.