تأجيل دعوى شطب 7 منظمات ومراكز حقوقية لمهاجمتهم مصر لـ 5 يوليو

كتب أحمد عبد الهادى

قررت الدائرة الأولى مفوضين بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، اليوم الخميس، تأجيل الدعوى المقامة من سمير صبرى، المحامى لإلزام وزيرة التضامن الاجتماعى بإصدار قرار بشطب 7 منظمات ومراكز وجمعيات حقوقية مصرية لإصدارها بيانا مهاجمًا لمصر وضد ترشح مشيرة خطاب لليونسكو لجلسة 5 يوليو المقبل.

وقال صبرى، إنه فِى الوقت الذى تدعم كل أجهزة الدولة مشيرة خطاب للفوز بمنصب مدير عام منظمة اليونسكو ويقوم وزير الخارجية المصرى بإجراء اتصالات وجولات مكثفة لدعم مشيرة خطاب ودعم رئيس الجمهورية لها ظهر مجموعة من الخونة فاقدى الولاء للوطن تمثلت فى ستة منظمات جاسوسية وليست حقوقية مصرية أصدرت بيانًا مهاجمًا لمصر وضد ترشح مشيرة خطاب لليونسكو.