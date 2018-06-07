video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 07 يونيو 2018 05:23 م
خالد صلاح
}
الرئيسية حوادث

تأجيل دعوى شطب 7 منظمات ومراكز حقوقية لمهاجمتهم مصر لـ 5 يوليو

الخميس، 07 يونيو 2018 03:43 م
تأجيل دعوى شطب 7 منظمات ومراكز حقوقية لمهاجمتهم مصر لـ 5 يوليو محكمة القضاء الإدارى -أرشيفية
كتب أحمد عبد الهادى
إضافة تعليق
قررت الدائرة الأولى مفوضين بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، اليوم الخميس، تأجيل الدعوى المقامة من سمير صبرى، المحامى  لإلزام وزيرة التضامن الاجتماعى بإصدار قرار بشطب 7 منظمات ومراكز وجمعيات حقوقية مصرية لإصدارها بيانا مهاجمًا لمصر وضد ترشح  مشيرة خطاب لليونسكو لجلسة 5 يوليو المقبل.
 
 
 
وقال صبرى، إنه فِى الوقت الذى تدعم كل أجهزة الدولة مشيرة خطاب للفوز بمنصب مدير عام منظمة اليونسكو ويقوم وزير الخارجية المصرى بإجراء اتصالات وجولات مكثفة لدعم مشيرة خطاب ودعم رئيس الجمهورية لها ظهر مجموعة من الخونة فاقدى الولاء للوطن تمثلت فى ستة منظمات جاسوسية وليست حقوقية مصرية أصدرت بيانًا مهاجمًا لمصر وضد ترشح مشيرة خطاب لليونسكو.

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

حجز دعوى تسليم أيمن نور صورة رسمية من موقفه القانونى للتقرير

مجلس الدولة يؤيد حظر الإفراج الجمركى عن السلع المستعملة من الخارج

مجلس الدولة

القضاء الادارى

المفوضين

أخبار المحاكم اليوم

أخبار الحوادث اليوم

أخبار




لا تفوتك
مصر للطيران:بدء إقلاع رحلات الشارتر لنقل مشجعى المنتخب لروسيا الأحد المقبل

مصر للطيران:بدء إقلاع رحلات الشارتر لنقل مشجعى المنتخب لروسيا الأحد المقبل

مسئول كينى: رصد حطام الطائرة المفقودة فى منطقة جبلية

مسئول كينى: رصد حطام الطائرة المفقودة فى منطقة جبلية

الغشاشون فى قبضة التعليم بثالث أيام امتحانات الثانوية.. الوزارة تتابع ورقة الأسئلة المتداولة على الإنترنت.. وطلاب بالسيدة زينب يدونون إجابات على أرجلهم لاستخدامها بالغش..والأمن يصرف أولياء الأمور عن محيط اللجان

الغشاشون فى قبضة التعليم بثالث أيام امتحانات الثانوية.. الوزارة تتابع ورقة الأسئلة المتداولة على الإنترنت.. وطلاب بالسيدة زينب يدونون إجابات على أرجلهم لاستخدامها بالغش..والأمن يصرف أولياء الأمور عن محيط اللجان

جواز السفر يمنع سعد سمير من العودة مع بعثة المنتخب من بلجيكا

جواز السفر يمنع سعد سمير من العودة مع بعثة المنتخب من بلجيكا

علشان تبقى ركبه حديد.. 9 أطعمة تجلب القوة لقدم طفلك

علشان تبقى ركبه حديد.. 9 أطعمة تجلب القوة لقدم طفلك

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة