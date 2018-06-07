بوابة الأزهر تعلن شغل وظائف بالإدارات التعليمية والمعاهد الأزهرية

نشرت بوابة الأزهر الإلكترونية، خبرا حول شغل عدد من الوظائف كالتالى (شيخ معهد - وكيل معهد - موجّه مادة أو نشاط - موجه أول مادة أو نشاط - موجّه عامّ مادة أو نشاط - وكيل إدارة تعليمية – مدير إدارة تعليمية) طبقًا للشروط الآتية:

أولًا : الشروط العامة:-

1- أن يتوافر فى المتقدم شروط شغل الوظيفة المبيّنة ببطاقة الوصف، المعلَن عنها على البوابة الإلكترونية.

2- أن يكون حاصلًا على مؤهّلٍ عالٍ تربوى - مؤهل عالٍ مناسب بالإضافة لإجازة التأهيل التربوي.

3- بالنسبة للمُعَيَّنين قبل صدور القانون 156 لسنة 2007 بمؤهلٍ عالٍ غير تربوي وسُكِّنوا على وظائف المعلمين؛ يُسمح لهم بالتقدم لهذه الوظائف.

4- بالنسبة للمُعَيَّنين قبل صدور القانون 156 لسنة 2007 بالمؤهلات المتوسطة وفوق المتوسطة وسُكِّنوا على وظائف المعلمين، وحصلوا على مؤهّلٍ عالٍ، وتمّ إيداعه بملف خدمتهم بعد صدور القانون؛ يُسمح لهم بالتقدم لشغل هذه الوظائف.

5- عدم وجود مانع من موانع الترقية الواردة بالقانون رقم (81) لسنة 2016م بشأن الخدمة المدنية، في المتقدمين لشغل هذه الوظائف.

6- الحصول على تقرير تقويم أداء بمرتبة "فوق المتوسط" على الأقل، في العامين السابقين لشغل الوظيفة المُعلَن عنها.

7- يقتصر توجيه التربية الرياضية بمعاهد الفتيات على المعلمات من الإناث، وذلك بالنسبة لوظيفة "موجّه" فقط.

8- الحصول على شهادة الصلاحية بمزاولة الوظيفة المتقدّم إليها بعد الاختبار على نفقة المُرَشَّح.

9- يقتصر التقدُّم على وظيفتين فقط.

ثانيًا: شروط التقدم لشغل هذه الوظائف:

1- وظيفة وكيل المعهد (شرعي – عربي– ثقافي): أن يكون المتقدّم شاغلًا لوظيفة "معلم أول" على الأقل.

2- وظيفة شيخ معهد: أن يكون المتقدّم شاغلًا لوظيفة "معلم أول (أ)" على الأقل.

3- وظيفة موجّه مادة أو نشاط: أن يكون المتقدّم شاغلًا لوظيفة "معلم أول (أ)" على الأقل.

4- وظيفة موجّه أول مادة أو نشاط: أن يكون المتقدّم شاغلًا لوظيفة "معلم خبير" على الأقل.

5- وظيفة موجّه عامّ مادة أو نشاط: أن يكون المتقدّم شاغلًا لوظيفة "كبير معلمين".

6- وظيفة وكيل إدارة تعليمية: أن يكون المتقدّم شاغلًا لوظيفة "معلم أول (أ)" بأقدمية سنتين على الأقل.

7- وظيفة مدير إدارة تعليمية: أن يكون المتقدّم شاغلًا لوظيفة "معلم أول (أ)" بأقدمية سنتين على الأقل. وعلى مَن يرغب في التقدُّم لشغل هذه الوظائف؛ تسجيل بياناته على النموذج المُعلَن على "البوابة الإليكترونية" وسيتاح رابط التقدم على هذه الصفحة يوم الأربعاء 13-6-2018، ولمدة 15 يومًا (خمسةَ عشرَ يومًا) فقط.