برلمان البيرو يعلق عضوية نجل الرئيس الاسبق فوجيمورى للتحقيق معه فى تهم فساد

ليما (أ ف ب)

علق البرلمان البيروفى، الاربعاء عضوية كينجى فوجيمورى المتهم بالفساد، لكنه لم يتمكن من إقالته، بسبب عدم تحقيق النصاب القانونى لقرار من هذا النوع.

وبعد مناقشات استمرت 11 ساعة صوت 61 نائبا مع تغليق عضوية الابن الاصغر للرئيس الاسبق البرتو فوجيمورى الذى حكم البيرو من 1990 الى 2000.

لكن رئيس البرلمان علق بعد ذلك الجلسة لانه لم يتم التحقيق النصاب القانونى -- المحدد ب67 نائبا -- للتصويت على اقالته، ويأتى ذلك فى اطار النزاع بين كينجى فوجيمورى وشقيقته كيكو التى دفعت باتجاه التصويت فى البرلمان ضد اخيها.