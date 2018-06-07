video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 07 يونيو 2018 09:30 ص
خالد صلاح
}
الرئيسية تقارير مصرية

بدء دخول الطلاب إلى اللجان بمدارس الخليفة والدرب الأحمر والسيدة زينب

الخميس، 07 يونيو 2018 08:50 ص
بدء دخول الطلاب إلى اللجان بمدارس الخليفة والدرب الأحمر والسيدة زينب امتحانات الثانوية العامة 2018
ماجد تمراز
إضافة تعليق

سمحت قوات تأمين اللجان، من قليل، للطلاب بدخول اللجان بمدارس الخديوية الثانوية بنين، والحلمية التجريبية المشتركة، والمحمدية الإعدادية بنات، والمحمدية التجريبية، والبهيئة البرهانية الإعدادية بنات، وذلك قبل بدء الامتحان، لاستكمال اجراءات التفتيش التى تتم قبل جلوسهم وتوزيع أوراق الأسئلة عليهم

الجدير بالذكر أن امتحانات الثانوية العامة انطلقت  الأحد الماضى 3 يونيو الجارى فى التاسعة صباحا وتنتهى 1 يوليو القادم؛ ويؤدى الطلاب امتحاناتهم فى 1777 لجنة سير على مستوى الجمهورية، حيث يختبر قرابة 656 ألف طالبا وطالبة من مختلف المحافظات، وتستمر  الامتحانات لمدة 10 أيام يتخللها إجازة عيد الفطر وفروق المواد فى جدول الامتحانات وبعض الإجازات الأخرى.

 ويؤدى الامتحانات فى الشعبة الأدبية 266 ألفًا و898 طالبًا وطالبة على مستوى الجمهورية، إضافة إلى 114 ألفًا و716 طالبا وطالبة فى شعبة العلمى رياضة و264697 طالبا وطالبة فى شعبة العلمى علوم، كما يوجد 58 طالبا يؤدى الامتحان داخل مستشفى 57357، و3 طلاب فى مستشفى أورام طنطا، و63 طالبا فى معهد الأورام، إضافة إلى 60 طالبا فى السجون.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

انتظام الخدمات الأمنية فى الشرقية أمام لجان الثانوية العامة

لجان الثانوية العامة تبدأ استلام أسئلة اللغة الثانية والتربية الوطنية

القبض على ربة منزل تسرب امتحانات الثانوية العامة عبر "واتس آب" بالدقهلية

لطلاب الثانوية العامة.. ننشر أقوى مراجعات ليلة الامتحان فى اللغة الفرنسية

الثانويه العامه

وزاره التربيه والتعليم

اخبار التعليم فى مصر

امتحان اللغه الثانيه




لا تفوتك
تقرير دولى: مصر ضمن أكبر 10 دول بها احتياطى غاز طبيعى بالمياه العميقة

تقرير دولى: مصر ضمن أكبر 10 دول بها احتياطى غاز طبيعى بالمياه العميقة

كوبر: كهربا ومروان ووردة مكاسب ودية بلجيكا.. ومستوى المدافعين "غير مرضى"

كوبر: كهربا ومروان ووردة مكاسب ودية بلجيكا.. ومستوى المدافعين "غير مرضى"

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر

13محطة بمحاكمة بديع و738 آخرين بـ"فض اعتصام رابعة العدوية".. تعرف عليها

13محطة بمحاكمة بديع و738 آخرين بـ"فض اعتصام رابعة العدوية".. تعرف عليها

الإحصاء: 2.5 مليون مولود فى 2017 بمعدل 26.8 طفل لكل 1000 نسمة

الإحصاء: 2.5 مليون مولود فى 2017 بمعدل 26.8 طفل لكل 1000 نسمة

روجينا تنشر فيديو ليسرا تغنى مع الأطفال 3 دقات: "منهج فى الحياة والإبداع"

روجينا تنشر فيديو ليسرا تغنى مع الأطفال 3 دقات: "منهج فى الحياة والإبداع"

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة